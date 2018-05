Javier Sierra:«La Biblioteca de Teruel me cambió la vida»

Un total de 230 registros; ediciones en español, inglés, francés, portugués, alemán, italiano, griego, polaco, serbio, rumano o turco; algunos bestsellers, textos premiados y otros menos conocidos; novelas, ensayos e investigaciones. Este es el Legado Javier Sierra, que atesora la Biblioteca Pública de Teruel. Se creó hace una década por deseo expreso del autor y desde ayer cuenta con un catálogo que ayuda a su divulgación. La consejera de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, presentó esta iniciativa con motivo del aniversario del legado y en homenaje al reciente Premio Planeta.

Sierra ha hecho llegar en estos diez años ejemplares de todas las ediciones de sus obras al centro al que iba desde niño. Como recordó: «Mi primer carné de verdad, no de los que me dibujaba de pequeño, fue el de la Biblioteca de Teruel. Lo saqué con 9 años y aquello me cambió la vida».

Eran unos tiempos, recordó, en los que descubrió el mundo leyendo libros de Asterix y Obélix, la colección de Julio Verne o de Tintín, y donde comenzó a descubrir las grandes civilizaciones de la historia. Libros que le inspiraron sus primeros cuentos infantiles en los que, contó, como curiosidad, ya dibujaba en la portada lo de «editado por Planeta».

El Legado Javier Sierra constituye la mejor colección que existe del autor. En la Biblioteca de Teruel, cuenta con una sección propia y diferenciada también con un control bibliográfico que preserve su integridad y conservación.

El nuevo catálogo agrupa cronológicamente todos los títulos de Sierra en sus distintas ediciones y formatos, además de las colecciones que él ha dirigido y las tesis doctorales sobre su obra. El catálogo está automatizado y es accesible desde internet. Además del listado de obras, incluye un texto de Javier Sierra titulado El proyecto de la memoria con retazos de su infancia, de su relación con la Biblioteca de Teruel y que supone un homenaje al trabajo de los bibliotecarios, en este caso, al de la bibliotecaria de su niñez: Feli Orue. «Las palabras de mi querida Feli me hicieron comprender de golpe que los libros eran los objetos más maravillosos que existían. Aquella tarde empecé a verlos como una suerte de reliquias poderosas capaces de detener la vida y hacer que el pensamiento humano perdura para siembre. Solo había que… ¡leerlos!», explica Sierra en el texto.

En el acto se ha presentado también el proyecto Universo Sierra, obra realizada para la ocasión por los alumnos de Volumen de primero de Bachillerato de artes de la Escuela de Arte de Teruel. Se trata de una instalación artística para homenajear al escritor. Una estructura móvil de la que cuelgan piezas individuales.

También participaron el director general de Cultura y Patrimonio, Nacho Escuín; el escritor José Luis Corral -quien calificó a Sierra de «mago de las palabras»-; la directora de la Biblioteca de Teruel, Mar Sarto, y el director de la Escuela de Arte, Ernesto Utrillas.