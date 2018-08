Joaquín Reyes: "En la comedia española tenemos muchos tipos de humor"

El polifacético Joaquín Reyes, cómico, director y dibujante, cree que el público español prefiere la comedia a otro tipo de género, una preferencia que él comparte, y que coincide con que en España se trabaja "mucho" el humor, tanto que hay de "muchos tipos", por lo que el espectador puede elegir.

Por ello, a Joaquín Reyes (Albacete, 1974) le hace especial ilusión el premio que este sábado recibirá en el Festival de Cine de Tarazona, una cita dedicada a la comedia, algo que agradece especialmente porque cree que es un género que la crítica no valora de la misma forma que lo hace el público.

"Tiene esa desventaja con respecto a otros géneros a la hora de recibir premios, porque parece que la comedia está para entretener y que no puede ir más allá, cuando es maravillosa", sostiene en una entrevista.

Aunque afirma que siempre se ha movido "sin prejuicios" por el cine y que ve todo tipo de películas, desde el más comercial hasta el que se hace con otras pretensiones más artísticas, reconoce que siempre ha tenido una inclinación hacia la comedia. "Prefiero una comedia a un drama; me gusta hacerla y me gusta verla", recalca.

Una preferencia que cree compartir con el público español como demuestra, dice, la taquilla. "Creo que al público español prefiere la comedia a otro tipo de género y le gustan las que se hacen en España". Esto coincide, explica, con que en España se trabaja "mucho el humor", tanto que hay de "muchos tipos".

Y un ejemplo de ello son las tres series televisivas que se proyectarán en el Festival del Cine de Tarazona: 'Vergüenza', 'Paquita Salas' y 'Mira lo que has hecho'. "Son series muy distintas y representan muy bien lo que se hace en España", dice.

También hay ejemplos de ello en las cadenas comerciales. "La que se avecina es una serie graciosísima que lleva muchos años y no da muestras de desgaste", afirma.

El último proyecto de Joaquín Reyes se suma también a la "fiebre de las series" con 'Capítulo 0', que se estrenará en Movistar este mes de septiembre y que realiza junto a Ernesto Sevilla.

Para Reyes las series ahora tienen mucha calidad, tanto que la distancia entre el cine y la televisión es cada vez más estrecha. "Estas plataformas te dan la oportunidad de hacer algo más personal, con más riesgos creativos que los canales generalistas, que tienen unos objetivos de audiencia que aquí no tienes".

Además, apuestan por productos "más innovadoras", y no tanto "por contenidos 'mainstream' que gusten a todo el mundo". También la duración es un punto que juega a su favor. Los capítulos duran veinte minutos, de tal forma que no tienes que "estirar" el guión por exigencias de tiempo. "Nosotros escribíamos y luego quitábamos, cuando quitas la cosa queda mejor".

Habrá que esperar a su estreno para ver la acogida del público. De momento, Reyes asegura que están "muy contentos" con el trabajo realizado y espera que tenga la misma aceptación que sus predecesoras.

'Capítulo 0' es una parodia de los géneros televisivos, un "buen punto de partida" para que estos cómicos desarrollen su humor, ya que el público "reconoce los clichés y entra rápido en la historia".

La ventaja con la que juega Reyes es que el humor te permite hablar de casi todo, porque tiene esa "vocación" de forzar los límites". Por ello, muestra también su preocupación por lo que considera una falta de libertad de expresión.

"Me da la sensación de que hay menos libertad ahora que en los ochenta. Eso no dice mucho de nosotros como sociedad", ahonda.

Gracias a ese humor, Joaquín Reyes recibirá el Premio Talento de Comedia, junto a Ernesto Alterio y Maggie Civantos. "A mi recibir halagos me encanta, llamadme excéntrico, pero me hace mucha ilusión, creo que me lo han dado además antes de que empiece mi declive".

No ha estado antes en el festival de Tarazona, pero lo conoce por Miguel Ángel Lamata, el director aragonés y "una de las personas que más sabe de comedia" con el que ha trabajado en 'Futbolísimos', película que se estrenará el 24 de agosto en las salas de cine.

El actor continúa también en la serie 'Cuerpo de élite' de antena 3, pero entre sus planes no figura volver a presentar la gala de los Goya. "Mira por donde no nos lo han propuesto, se dieron mucha prisa en anunciar los presentadores para que la gente estuviera tranquila y no tuviera sospechas de que íbamos a repetir, la verdad es que Andreu Buenafuente y Silvia Abril son una elección fantástica", concluye.