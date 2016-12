«La comedia se defiende con el boca oreja»

La comedia española se tiene que defender con el boca oreja ya que no tenemos la capacidad de la publicidad de los grandes estudios. Y, por suerte, nosotros, desde el primer día hemos tenido una asistencia continua que ha hecho que, cuatro semanas después, sigamos manteniendo el mismo número de copias». El director zaragozano Nacho García Velilla protagonizó ayer una nueva sesión de La buena estrella tras conocerse que Villaviciosa de al lado ha alcanzado la cifra de un millón de espectadores «en un tiempo récord». Junto a García Velilla comparecieron en el Paraninfo ante el público el actor Jorge Asín, el responsable musical de la película, Juanjo Javierre, y el autor del cartel, Iñaki Villuendas. Todos ellos aragoneses.

FACTORES DEL ÉXITO / Creo --apuntó Asín-- que hay varios factores para este éxito. El primero es que se parte de una premisa muy buena pero es que además la gente que ha venido a verla se ha reído tanto que la recomienda porque la ha disfrutado y se lo ha pasado en grande. En resumen, es una comedia que funciona de maravilla». Todo ello ha hecho que Villaviciosa de al lado haya superado ya los 6,5 millones de euros de recaudación a pesar de estrenarse en una época complicada: «Es una temporada muy buena en cuanto a taquilla pero sabíamos que íbamos a tener una competencia brutal y, aún así, seguimos muy fuertes con las 340 copias intactas», señaló un García Velilla que no le dio importancia a que la crítica no le haya dado el beneplácito a la película: «Es ley de vida, lo que le gusta a la gente no le gusta a la crítica y viceversa. Y es curioso porque es algo que no ocurre, por ejemplo, en Los Ángeles donde no hay esa separación entre público y crítico y es algo que tampoco sucedía en España hace años cuando los programas de cine eran importantes y los veía todo el mundo. Ahora se han convertido en un reducto al que nadie hace caso».

Precisamente ayer fue el sorteo de la lotería de Navidad, algo alrededor del cual gira la trama de la película aunque el equipo de la misma no fue agraciado: «Ni el reintegro... la productora compró el número de la película pero no ha tocado», indicó Asín al que completó García Velilla: «El otro día me enteré que ha sido uno de los números más demandados de este año, creo que ha sido el cuarto».

Juanjo Javierre recordó que por la versión que hace Maria Rodés de un tema de Los Chunguitos en la película le han llegado «varios mails lo cual me sorprende» antes de señalar que en el apartado musical, Villaviciosa de al lado, «mantiene la tradición pero introduce también el cancionero clásico popular con géneros tan denostados como la rumba».