«La comedia es tener una actitud divertida ante la vida»

La décimo quinta edición del Festival de Cine de Comedia de Tarazona y el Moncayo «Paco Martínez Soria» arranca esta noche a las 22.30 horas en el Teatro Bellas Artes de Tarazona con la gala inaugural en la que se entregará el Premio Talento de Comedia al cómico Joaquín Reyes. Además, se proyectará, en estreno, Miau, la última película del zaragozano Ignacio Estaregui y primera proyección del Certamen Nacional de Largometrajes de esta edición, que cuenta con actores como Luisa Gavasa o José Luis Gil. Así se dará paso a una semana llena de cine y humor en Tarazona.

Joaquín Reyes cuenta entre risas que «la verdad es que estoy muy contento de recibir este premio, todo lo que sea recibir halagos merecidamente lo llevo muy bien y, además, voy con la familia». «Yo creo que han dicho ‘vamos a hacerle ya el homenaje no vaya a ser que ahora venga el declive y empiece a flojear’», bromea.

Durante la semana, también recibirán premios actores como José Sacristán, Maggie Civantos o Andrea Del Río. «Compartir cualquier cosa con José Sacristán es un premio y un orgullo», asegura Joaquín Reyes.

«Creo que la comedia es un género que por parte de la crítica no está bien tratado, entonces que haya un festival en el que se reivindique siempre está bien», confiesa el cómico. Así, Reyes comenta que «hay prejuicios con la comedia y se piensa que es un género menor; de hecho, a un actor cómico solo se le toma en serio cuando es capaz de hacer drama y no es justo».

El 24 de agosto, se estrenará la película del zaragozano Miguel Ángel Lamata Los Futbolísimos, en la que Joaquín Reyes aparece interpretando a un policía municipal. «Es una película muy divertida, la historia está muy bien contada y hace justicia a la saga infantil en la que se basa; además, trabajar con Miguel Ángel es un placer», asegura.

De los más de cien personajes a los que ha parodiado, Joaquín Reyes confiesa quedarse con el de Carles Puigdemont porque «me brindó un momento muy surrealista en mi vida cuando fueron a detenerme y ese momento fue una locura».

«Estoy casado con la comedia, es mi vida», explica entusiasmado Reyes. «Para mí, la comedia es tener una actitud positiva y divertida ante la vida», añade el cómico albacetense. Por otro lado, asegura que «no me veo en otro registro que no sea el cómico y no creo que el público estuviera preparado porque cuando la gente nos ve ya se ríe, es decir, nos asocian a la comedia».

«Nunca pensé en dedicarme a esto, así que las películas que he hecho han sido un regalo, pero lo que a mí me gusta es escribir comedia, como lo que he hecho con Ernesto Sevilla en el programa Capítulo 0 de Movistar», declara Reyes.

En este sentido, Joaquín Reyes sostiene que «el monologuista lo que propone es un punto de vista personal; sí que te tienes que poner una máscara, pero lo importante es que lo hagas de una manera personal, que tu monólogo tenga mucho de ti».