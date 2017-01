La Escuela a Escena de Arbolé llevará al teatro a 18.000 escolares

Alrededor de 18.000 escolares de Zaragoza participarán durante este curso en La Escuela a Escena, que organiza el Teatro Arbolé junto al Ayuntamiento de Zaragoza. Además, 6.000 de ellos lo harán a través del plan de Acceso Universal de la Infancia al Teatro, financiado por el consistorio zaragozano, que sufragará los costes para que puedan entrar de forma gratuita. En total serán 90 centros educativos.

Este plan está dirigido a los colegios públicos y concertados ubicados en los barrios más desfavorecidos de la ciudad, con el objetivo de «garantizar el derecho de los niños a la cultura», destacó Esteban Villarocha, en la presentación del programa en Arbolé, arropado algunos de los artistas de las compañías participantes, y por la vicealcaldesa Luisa Broto, el Consejero de Cultura Fernando Rivarés y el gerente del Patronato Municipal de las Artes Escénicas, Víctor López. Asimismo, los primeros niños, procedentes de los colegios Cándido Domingo, La Jota y Camón Aznar, estrenaron la nueva temporada escolar en el teatro.

La presencia de Víctor López en la presentación no fue casual, ya que otra de las novedades importantes para esta XXVI edición de La Escuela a Escena es la colaboración con el Teatro del Mercado en un programa que se ha denominado Conexiones con...

El objetivo es ofrecer la posibilidad de que los niños puedan acceder al conocimiento de otras disciplinas artísticas además del teatro, como la música, la danza, el circo y la magia. Se va a desarrollar durante el primer semestre de 2017 en el escenario del Teatro del Mercado, poniendo a disposición de los colegios varias compañías zaragozanas para los distintos ciclos educativos.

La vicealcaldesa Luisa Broto señaló la ya veterana iniciativa de Arbolé como «un proyecto circular que está ya consolidado», y su importancia «para que la pata de la cultura esté siempre presente en los jóvenes», dijo.

Víctor López dijo que «existe una vocación clara por recuperar el Mercado para el público infantil, y destacó que el último mes las instalaciones tuvieron un 83% de ocupación.

los shows que visitarán/ La campaña La Escuela a Escena se desarrolla en el Teatro Arbolé durante todo el curso. Centrada en el mundo del teatro y los títeres, se podrán ver las obras del repertorio de su compañía titular. Como novedades para este año figuran los espectáculos Mi primer Quijote, para niños de educación infantil, y Pinocho, en versión bilingüe (inglés y castellano), para los niños de primaria. El resto de obras que se podrán ver para educación infantil (de 2 a 6 años) son VeoLeo, Los tres cerditos y Cinco Lobitos. Y para educación primaria, (de 6 a 12 años), Don Quijote por La Mancha de Aragón, La isla del tesoro, Las aventuras de Pelegrín y El circo de Renato Carolini.

Las representaciones en el Teatro del Mercado dentro de Conexiones con… se alargarán hasta el mes de mayo, y en él participarán varias compañías y artistas aragoneses.

Desde ayer mismo, hasta el 19 de enero, el espectáculo de Tarde o Temprano Danza Los ladrones del tiempo (de 9 a 12 años); los días 23, 24, 25 y 26 de enero, El flamenco y la música española: Historia de un origen común (de 12 a 16 años), con Miguel Remiro y el Grupo Iberia; ya en febrero, llega el circo de la mano de D´Click y su espectáculo L´avant premiere (de 8 a 12 años), los días 20, 21, 22 y 23; en marzo, el tributo a The Beatles Nowhere Beat estará el 20, 21, 22, y 23 con El conciertazo para niños: The Beatles! (de 10 a 14 años), en el que potenciarán la parte bilingüe con las letras en inglés; en el mes de abril más circo con Alodeya Circo-Danza, con su show Son recuerdos (de 7 a 10 años) los días 18, 19, 20 y 21 de abril; y por último, los días 22, 23, 24, y 25 de mayo, Javi El Mago y El Mago Félix realizarán conjuntamente Belle époque (de 6 a 12 años).