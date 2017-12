«La muerte de Fernando el Católico sí que fue un sacrificio por Aragón»

–¿Por qué estos 101 temas y no otros en esta ‘Enciclopedia Eslava’ (Espasa)?

–La génesis de esto ha sido curiosa. Algunos amigos míos me decían que podía hablar de estas cosas que suelo tratar en un libro, y haciéndoles caso hice una lista de 530 temas posibles de Historia, las sometí a su escrutinio y de lo que les pareció a ellos más interesante, he escogido 101, un número redondo que cupiera en 700 páginas porque más gordo no lo podía hacer. Así que se podría decir que ha sido por voluntad popular.

–El subtítulo que aparece en este libro, ‘Todo (o casi todo) lo que debes saber para ser razonablemente culto’, ¿es una declaración de intenciones?

–Es una provocación. Hay que verlo como un guiño irónico, del mismo modo el título, que te dice un poco que los temas se van a tratar con profundidad pero, al mismo tiempo, con un toque de humor.

–Comienza su ‘Enciclopedia’ hablando del sexo en la prehistoria, ¿por qué?

–Es muy conveniente abordar el sexo en la prehistoria, siempre estamos hablando de bisontes en las cuevas y el sexo abundó muchísimo en las cuevas. Hay una especie de kamasutra no escrito, dibujado, porque está gente entendía mucho del tema.

–Incluso da una explicación a la adoración de las piedras en las peanas de las Vírgenes.

–Aquí tenéis una vinculación muy directa, la Virgen del Pilar se vincula directamente con una piedra que los devotos pueden tocar y besar en la trastienda del santuario. Eso ocurre prácticamente en toda la cristiandad, hay piedras que están cristianizadas y, obviamente, eso nos remite a cultos precristianos donde la piedra es la representación de la diosa madre.

–¿Cuándo cambia eso?

–El cambio ha sido paulatino, los máximos pontífices de la cristiandad estaban muy en contra de los adoradores del lapidum y cuando vieron que en el siglo XI no podían convertirlos, que los santuarios paganos seguían siéndolo, dijeron pues entonces los cristianizamos y pusieron casi todo vírgenes y algún santo y automáticamente la gente que seguía adorando a la piedra ha acabado adorando a la Virgen que estaba encima de la piedra.

–Explica también la muerte del último rey aragonés, Fernando el Católico.

–Fue un rey de los más inteligentes que ha habido en España. Cuando se quedó viudo de Isabel, tuvo claro que el reino se iba a ir a manos de una dinastía extranjera ya que Juana la Loca estaba casada con Felipe el Hermoso y él quiso que al menos Aragón se salvara. Por eso se casó con Germana de Foix y se empeñó en tener un heredero para que se quedara con el reino de Aragón y este no se fuera al extranjero. El hombre fracasó porque murió en el intento, lo suyo sí que fue un sacrificio por la Corona de Aragón.

–El nieto, Carlos V, sin embargo, sí que le dio un hijo a su abuelastra...

–(Risas) Luego vino el nieto y sí engendró, estaba claro que la señora estaba de muy buen ver pero a Fernando no le dio tiempo...

–A mí una de las cosas que más cómica me ha parecido es que los godos no permitían que hubiera reyes calvos...

–Hay que tener en cuenta que los godos eran muy peligrosos entre sí. Como la monarquía era hereditaria, tus iguales quieren eliminarte para ponerse ellos, no hay respeto ninguno. Uno de los procedimientos para ello era narcotizar al tipo, lo pelaban y lo metían en un convento, no tener pelo, una pena que se le aplicaba a los malvados. Costumbres bárbaras que ahí están pero son ciertas...

–En una de esas 101 historias, cuenta cómo la casualidad acabó con un intento de atentado contra Franco en Sevilla.

–Fue un intento muy serio, de las diferentes chapuzas que se perpetraron, este, en Sevilla, tenía muchos visos de ser, era gente muy preparada que tenía metralletas, granadas de mano... Y la ocasión la pintaban calva, Franco andando en medio de la procesión, era muy oportuno para ametrallarlo. Gracias a la prostituta que denunció a uno de los terroristas en el cabaret Zapico, ahí se acabó todo.

–Insiste mucho en su libro también en la manipulación de la Historia, ¿es uno de los grandes males que hay en España?

–Desgraciadamente, sí, y es un mal que tenemos muy presente. Cuando se manipula la historia, inventando por ejemplo una para la estelada, es peligroso. Evidentemente, yo cuento que es una bandera que simplemente representa a la casa de Aragón y punto, los dominios de Aragón tienen esa bandera y pueden usarla, de eso a apropiársela y a pensar que un rey catalán que nunca existió hizo las cuatro barras con su sangre... Pero eso es lo que se el enseña a los niños en la escuela, desgraciadamente.

–En el epílogo me parece entender que no va a escribir más, ¿es eso cierto?

–No, no... A lo mejor en el momento que lo escribí mi estado de ánimo no era ideal pero pienso morir con las botas puestas y sobre todo leyendo. A mí lo que más me gusta es leer y aprender pero también escribir.