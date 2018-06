En España su nombre se dio a conocer gracias a Isabel Coixet, ya que la cantante Ala.Ni fue la encargada de poner voz a la banda sonora de La librería, que fue nominada al Goya por mejor música original. «Fue un placer absoluto trabajar con profesionales así. Al principio cuando todo empezó pensé que no iba a funcionar pero fue una experiencia maravillosa. Isabel es una persona que lo hizo todo muy fácil», explica esta artista británica, que compagina su carrera musical con el diseño de moda. Ala.Ni actuará hoy en Zaragoza en el Teatro Arbolé inaugurando así el ciclo de conciertos Femenino Plural, que clausurará la transgresora De la Purísima el 26 de julio. El cocierto comenzará a las 21.30 horas y tendrá un precio de 22 euros en taquilla.

Ala.Ni es una de las cantantes más polifacéticas del panorama actual. Normalmente su música se enmarca dentro de los cánones del jazz, aunque a ella no le gusta encorsetarse dentro de ningún género. «Para mí el jazz es libertad, por lo que no intento cantar jazz, intento ser el jazz», cuenta entre risas, a lo que añade: «No soy una cantante de jazz, realmente mi mentalidad es mucho más punk».

Alani Charal, como en realidad se llama, comenzó su carrera ejerciendo de corista para nombres tan relevantes como Blur o Andrea Bocelli. Hace dos años publicó su primer álbum, You & I, en el que mezcla sonidos procedentes del soul contemporáneo con las baladas de la era del swing. En la actualidad está trabajando en su segundo disco, en el que según dice su voz a capella será mucho más protagonista. «Estoy muy agradecida por la carrera que he desarrollado hasta ahora. Nunca he podido despegarme de la música ni podría hacerlo, siempre ha sido muy importante en mi vida. Afortunadamente, la música me encontró a mí y yo a ella y estoy muy contenta con la relación que tenemos ahora las dos», comenta entre risas.

A Ala.Ni se le compara con Billie Holiday, algo que ella dice llevar «con honor a pesar de la presión que esto supone». Hoy será la primera vez que actúe en Zaragoza y lo hará en una sala en la que apenas caben 200 personas. Este ambiente reducido permitirá a los asistentes disfrutar de un espectáculo mucho más íntimo y en el que los detalles de la música de Ala.Ni podrán apreciarse mejor. «Siempre he sentido que en España todo se vive con mucha pasión. Me siento un poco abrumada por esto. Definitivamente hay algo en el carácter de los españoles que los hace personas con mucha energía y muy pasionales», menciona al respecto de su actuación de hoy.

Según sus creadores, este ciclo Femenino Plural tiene como objetivo «ayudar a visibilizar el trabajo de la mujer en la cultura ya que, tras muchos siglos de actividad cultural las mujeres han sido una anécdota en una historia contada por hombres». La misma Ala.Ni ha sido muy crítica con la industria musical, y considera que «hay que mantener un diálogo con los hombres para entendernos mutuamente». «No me quejo simplemente por ser mujer y negra. He estado en la industria de la música casi toda mi vida y sé lo que supone ser una creadora. Todo el mundo habla del mundo del cine, pero nadie de la industria musical y no lo hacen porque saben que saldrían casos mucho peores. Es por esa razón que yo gestiono mis propios asuntos, no quiero vender mi integridad ni mi cuerpo para satisfacer a ningún hombre», concluye la cantante.