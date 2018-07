«La opresión de la mujer está presente en toda la historia»

A finales de los años 20 del siglo pasado, dos niñas gemelas viven una apacible vida como hijas de los marqueses de Zuloaga. Las pequeñas Estrella y Alma esconden un don que pasa de generación en generación; y una maldición que les acecha: una de ellas moriá antes de cumplir los quince años. Así comienza El bosque sabe tu nombre (Ediciones B), el debut en la novela de Alaitz Leceaga.

–Se encontró un zapato rojo durante un paseo por el bosque. Y a partir de ahí se puso a imaginar.

Sí, yo siempre he tenido mucha imaginación y de pequeña, como todas las niñas que no teníamos hermanas, solía imaginar que tenía una gemela y vivíamos un montón de aventuras, íbamos a la playa, paseábamos por el bosque, nos encontrábamos un cachorro de lobo al que enseñábamos a hablar… un montón de cosas. Entonces, vas creciendo y todo se va quedando atrás, hasta que hace unos tres años sucedió lo del zapato en un acantilado y al ver aquello recordé lo que imaginaba de pequeña, pensé en la imagen de las hermanas en el acantilado y fue la chispa de la que surgió todo lo demás.

–Pese a ser su primera novela, ha tenido muy buenas críticas. ¿Es el libro que usted quería leer?

Es la novela que me hubiera gustado leer y lo cierto es que la agogida aquí en España a nivel editorial fue tremenda. Hubo una puja por los derechos, una cosa que se hace muy pocas veces porque había varias editoriales interesadas en el manuscrito. Y eso se repitió fuera de España; de momento hemos cerrado la traducción en varios países europeos. Ahora que la novela ya lleva un mesecito en la calle, la verdad es que la otra parte de la acogida, la de los lectores, está siendo increíble porque todo el mundo se me acerca, me escribe através de redes sociales diciendo que le encanta la protagonista y les engancha la hitoria. Yo creo que es el sueño de cualquier escritor.

–¿Cómo definiría a las dos hermanas, Alma y Estrella?

Sus nombres ya nos dan una idea de por donde va cada una. Yo diría que Estrella es el corazón de la historia, el corazón, la fuerza, la pasión. Y Alma es el cerebro, la parte más racional y más fría.

–¿Se siente identificada con alguna de ellas?

Yo creo que en todos los personajes hay un poco del autor. Y también pasa un poco al revés, un poco del autor está en los personajes.

–¿Por qué ese realismo mágico? ¿Es lo que te gusta o la historia le ha llevado hacia el género?

Desde que era pequeña me gustaban mucho las historias de hadas, los cuentos que me contaban mi madre y mi abuela; y de alguna forma en la zona que yo he crecido, la mitología y las leyendas forman parte de esos cuentos y de ese aprendizaje cuando somos pequeños. Cuando me senté a escribir sentí que no podía separar esos cuentos que yo había escuchado de la que yo quería contar. Al final tuve que aceptar que eso iba a formar parte de la novela.

–La opresión de la mujer está muy presente en la novela.

Sí, está presente en toda la historia. Ser una mujer en los años 20 del siglo pasado era muy diferente a la actualidad. Tenía claro cuando me puse a planear la historia que para ser justa tenía que contarlo de esa forma, aunque a veces fuera un poco chocante o terrible. Me hubiera parecido hipócrita contarlo como si hubiera sido un viaje maravilloso.

–La naturaleza es un personaje más.

Yo antes que escritora me considero una lectora voraz. Siempre me han atraído mucho las historias en las que el escenario no era solo el lugar donde sucedían los acontecimientos, donde vivían los protagonistas, sino que estaba casi vivo. Me gustaba la idea de que alguien que nunca hubiera visto el Cantábrico sintiera su viento y pudiera oler la tierra húmeda del bosque del título.

–La novela está dividida en los cuatro elementos, fuego, tierra, aire y agua.

La verdad es que hay momentos en la vida de todo el mundo, en la que domina más el fuego, nos dejamos llevar por el empuje, otras la tierra, que nos mantiene firme; de alguna forma quería que los personajes atravesaran esas fases que hay en la vida de todo el mundo.

–¿Conoce las claves del éxito?

Esa pregunta es muy difícil. Ahora que ya recibo pistas de los lectores, una de las cosas que más gusta es la protagonista, porque es una mujer –no vamos a desvelar cual de las dos hermanas– valiente, que no se deja llevar por las convecciones sociales, es la fuerza de ella lo que te va llevando a través de las páginas y el querer saber más de la historia.

–Las traducciones están ya firmadas, pero ¿se llevará al cine?

Ya hay cerrada media docena de traducciones y más que van a venir. Sí te puedo confirmar que, en cuanto a los derechos audiovisuales, hay mucho interés y la persona que se encarga de ello está negociando.