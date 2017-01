Laia Costa y Almodóvar, candidatos en los Bafta

Tras ganar siete Globos de Oro, el musical La La Land, de Damien Chazelle, se erigió ayer como gran favorito de los premios Bafta británicos con once nominaciones, en una edición en la que también compiten los españoles Pedro Almodóvar y Laia Costa, en las respectivas categorías de mejor película extranjera por Julieta; e intérprete revelación, por Victoria, respectivamente.

La cinta estadounidense se enfrenta en el apartado de mejor filme con I, Daniel Blake, del británico Ken Loach, ganadora de la Palma de Oro en Cannes (Francia); Arrival, Manchester By The Sea y Moonlight, según anunció la organización. Chazelle aspira además al Bafta al mejor director junto a Loach; Denis Villeneuve, por Arrival, que cuenta con 9; Kenneth Lonergan, por Manchester By The Sea (con seis); y Tom Ford, por Nocturnal Animals (9 candidaturas).