Un libro homenajea a Aurora Egido

La catedrática emérita de la facultad de Filosofía y Letras Aurora Egido recibió un homenaje ayer con motivo de la publicación de La razón es Aurora: estudios en homenaje a la profesora Aurora Egido, un compendio de sus trabajos de investigación sobre el Siglo de Oro titulado en claro homenaje a la obra de Baltasar Gracián El Discreto, objeto habitual de los estudios de la catedrática.

El acto fue presidido, además de por Egido, por el director de la institución Fernando el Católico, Carlos Forcadell; el rector de la Universidad de Zaragoza, José Antonio Mayoral; el director general de Universidades, José Antonio Beltrán; el coeditor del libro, José Enrique Laplana; y el decano de Filosofía y Letras, Eliseo Serrano, quien no dudó en calificar a Egido de «referencia mundial en el estudio del Siglo de Oro español», y de quien dijo «ha marcado los estudios de generaciones y generaciones de estudiantes».

«Este es un libro preciso y preciso que no merezco, he recibido ciento por uno», indicó la catedrática, que se deshizo en halagos a la Facultad de Filosofía y Letras: «Mi paso por esta facultad me permitió aprender muchas cosas que me han acompañado durante el resto de mi vida, en ella conté con el regalo de los libros y la compañía de grandes amigos», indicó Egido, que espera que su obra sirva para «mejorar el presente y edificar un futuro incierto». Este recopilatorio de trabajos, que reúne un total de 41 investigaciones, presenta un esquema de ocho bloques en los que repasa los temas que Egido ha tocado en sus cuatro décadas de profesorado: Archivos y bibliotecas, Imágenes y pañabras, Estudios hispánicos y El Siglo de Oro, entre otros.