Libros que buscan dueño

Las ventajas de ser un marginado, Los aires difíciles, El siglo de las luces, Piedad, El Principito, 100 años de soledad y un largo etcétera de títulos buscan nuevo dueño durante esta semana en un amigo invisible literario a lo grande. Todo es muy sencillo, uno aporta un libro y a cambio recibe otro. En eso consiste Libros que importan, una actividad organizada por Atrapavientos en colaboración con el consistorio de la capital aragonesa que ayer comenzó en la plaza del Pilar.

«En realidad, no es una idea nada original, ¿quién no ha hecho un amigo invisible durante estas fechas? Nosotros lo que hemos querido hacer es un gran amigo invisible de lo que más queremos, la literatura», señaló ayer el coordinador de Atrapavientos, Jorge Gonzalvo, quien confesó que no esperaban la acogida «tan tremenda» que tuvo la actividad. En las primeras horas ya se habían agotado los 100 formularios que los donantes tenían que rellenar y, antes de que se abrieran las puertas del estand a las 11.00 horas, «ya había cola».

100 padrinos especiales

La mañana de ayer fue también especial ya que pasaron por la caseta buena parte de las 100 personalidades que han apadrinado el proyecto. Por la plaza del Pilar se pudo ver, entre otros, a Ana Alcolea, Bernal, Rafa Blanca, Diego Peña, Marisol Aznar, Jorge Asín, Paco Goyanes, Carlos Pauner, Iguázel Elhombre, Adriana Oliveros, Fernando Arcega y Luis Larrodera.

Este amigo invisible tan particular cuenta, además, con otra parte, y es que, aunque los libros que se entregan tienen que estar envueltos en papel de regalo, cada uno de los participantes rellenan «un pequeño formulario en el que cuentan qué libro han escogido y sus razones. Con todo ello, al final de la semana, haremos una estadística que publicaremos. De otra manera, nos parecía que la iniciativa quedaba un poco incompleta», relató el coordinador de la actividad que confesó que las miras de este Libros que importan están muy altas: «Nuestra primera idea era hacer una campaña de animación a la lectura nacional pero hablando con el Ayuntamiento de Zaragoza le interesó mucho la idea y decidimos lanzar Zaragoza como precursora de una iniciativa que extenderemos a toda España el año que viene con esta ciudad como punta del iceberg».

En ese sentido, el consejero de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, Fernando Rivarés, insistió en que se trata de una idea «asumida en la Estrategia del libro que trata de viralizar la práctica de la lectura para que la cultura se extienda y viaje».

Hasta el viernes, todo el que lo desee puede participar de este gran juego. La única regla es llevar al estand de la iniciativa en la plaza del Pilar (junto a la entrada del belén) un libro envuelto con una dedicatoria en la primera página y recibir a cambio un libro que busca dueño.