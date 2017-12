«Lo difícil es transmitir las emociones y las ideas»

El zaragozano Alberto Menjón, de 24 años, ganó el lunes la beca de piano Pilar Bayona a la que se presentaron cinco músicos. Los 10.000 euros los destinará para ampliar su formación en la Manhattan School of Music de Nueva York a partir del curso próximo.

–¿Esperaba ganar la beca?

–Bueno, cuando uno se presenta siempre lo espera pero también uno nunca sabe... Lo que sí me hacía mucha ilusión era tocar en mi casa porque no es algo que suela suceder.

–En su repertorio del lunes, de libre elección, incluyó un guiño local...

–Sí, interpreté la Sonata para piano número 11, de Beethoven, y la Rapsodia española, de Liszt, que incluye una jota. No era cuestión de tocar una jota directamente pero aprovechando que esa pieza la incluye...

–Actualmente está estudiando en Dresde, ¿le dio pena tener que salir de España?

–Siempre da pena, claro, pero es lo que hay. La música en Alemania tiene otra valoración que en España. Ni siquiera Madrid es nada comparado con cualquier ciudad alemana donde hay muchísima tradición porque eso lo han cuidado también a lo largo de 300 años. Con eso no se puede competir. En Nueva York diría que no hay una tradición tan exuberante como Alemania pero allí siempre van a tocar los mejores solistas, hacen las mejores óperas con los mejores cantantes... En Alemania, la música se vive como un elemento de la vida cotidiana. Cada pequeño pueblo o ciudad tiene una orquesta y teatro de la ópera con pequeñas producciones cada semana.

–Quizá también sea un factor educacional...

–En Alemania todo el mundo sabía tocar un instrumento, bien o mal, no se trata del nivel profesional pero se educaba de esa manera. Aquí siempre te hacen la típica pregunta, ‘¿qué vas a hacer de mayor? Quiero ser pianista, bueno, sí de hobby pero ¿cuál va a ser tu profesión?’.

–¿Siempre ha tenido claro que quería ser pianista?

–Sí. Recuerdo un momento donde todos mis compañeros se preguntaban qué carrera iban a estudiar. Y yo que el piano siempre había formado parte de mí, me lo planteé. Me di cuenta que la música tenía que tener un pepel muy importante porque no podría vivir sin música, me veía con 80 años dando conciertos.

–¿Cuánto de importante es el sentimiento a la hora de tocar el piano?

–Mucho... Es que la técnica cualquiera que tenga un mínimo de coordinación y dedicación lo puede hacer. Ese no es el problema, más bien lo que quieras transmitir, las emociones o las ideas porque hay algunas obras que no son tan sentimentales pero hay un mensaje que el compositor nos ha querido dejar y es nuestra obligación transmitirlo. Todo para que la gente sienta que donde no llegan las palabras, llega la música.

–¿Cuántas veces se ha tenido que escuchar que la clásica es una música elitista?

–Es una música que cuanto más en profundidad se conoce más quieres escucharla, es un camino que nunca se acaba. Una sinfonía de Beethoven la has podido escuchar 20 años y siempre descubres cosas. Pero no creo que sea una cosa de élite sino que es una música muy compleja y ahí se puede encontrar todo lo que uno busca y eso requiere un esfuerzo de uno mismo. Hay músicas que llegan más fácil, aquí hay que hacer una instrospección y un poco de esfuerzo. El rock no es que sea de peor calidad que la clásica pero son dos cosas diferentes y lo único que tienen en común es la música propiamente.

–¿Escucha otro tipo de música?

–Claro, aunque yo tampoco escucho mucha música. Si estoy todo el día dando estudiando o dando clase, cuando quiero descansar me gusta muchas veces el silencio pero lo bueno siempre gusta.

–¿Por qué quiere ir a Nueva York a continuar con su aprendizaje?

–Busco la manera de ver la música y vivirla de la gente y la sociedad de allí. Ya sé tocar el piano pero ahora es un paso más de decir qué es lo que la gente quiere de mí.

–¿Cómo se ve en el futuro?

–Me gustaría seguir dando conciertos, compartir la música con la gente, mis amigos y mis alumnos. Es algo que no pararía de hacer nunca.