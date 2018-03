«Los Borbones tienen a su lado una mujer que lo aguanta todo»

–¿Qué le atrajo de Carmen Ruiz Moragas?

–Hice un lista de amantes de Alfonso XIII, que era tan mujeriego y promiscuo como todos los Borbones, y me di cuenta de que una de sus amantes había estado ocho años con el y decidí averiguar quién era. Y me encontré un personajón impresionante, uno de los personajes más importantes de la primera mitad del siglo XX; rebelde, contradictoria, republicana y amante del rey, se casó con un torero y era antitaurina...

–Una mujer que destaca porque entonces no existían esas mujeres de armas tomar.

–Ella quemó el corsé. Nosotras creemos ahora que hemos luchado muchísimo por tener lo que tenemos y cuando era una lucha de verdad era a principio de los años 20. Fue la primera mujer que se divorció públicamente, que puso sobre la mesa los malos tratos que hasta entonces era algo vergonzoso y se ocultaba y luego, por ejemplo, cuando era la amante de Alfonso le pidió el rey si podía asistir a un homenaje al general Primo de Rivera porque si no no iba a ir nadie. Y le dijo voy a ir con la condición de que haga un refugio de animales en Madrid y se construyó el primer refugio en España.

–¿Cómo se conocieron Alfonso y Carmen?

–Los teatros eran el coto de caza favorito de su majestad y ella era una actriz bellísima. El rey quería acrecentar su harén, la vio sobre el escenario y le dijo al marqués de Viana que era el que le buscaba los planes, la quiero. Ella fue al camerino y el rey enseguida intentó tener una relación con ella. Allí empezó un tira y afloja con altibajos, con una atracción carnal increíble que se convirtió en amor, que duró ocho años y que tuvo como consecuencia dos hijos y una relación casi de matrimonio.

–¿Era conocido este amor?

–Los amores del rey eran muy conocidos. En aquella época se decía a los príncipes herederos que era conveniente que tuvieran hijos ilegítimos antes de casarse porque si luego el matrimonio era infértil se sabía que la que no era fértil era la mujer.

–¿No es el único Borbón que ha tenido amantes?

–Es una característica genética... No hace mucho, en Sevilla, vino un Borbón, primo de los reyes actuales, y me dijo es que a nosotros se nos tiene que perdonar esto porque es enfermedad, necesitamos ir con muchas mujeres, yo estoy yendo con cuatro mujeres distintas pero no te creas que tengo placer, lo hago porque es mi naturaleza. Y el rey emérito es un ejemplo de lo que es la promiscuidad, el ser mujeriego, de infidelidad, Don Juan también. Felipe no pero es que Felipe es más Grecia que Borbón y Letizia tampoco lo hubiera consentido.

–¿Cómo era el matrimonio de Alfonso XIII con Victoria Eugenia?

–Lo que tienen los Borbones es que tienen a su lado una mujer que lo aguanta todo, que sufre en silencio, un poco la reina Sofía y Victoria Eugenia. Ella sufrió muchísimo, lo aguantó muy mal, enfermó, tuvo depresiones, se dedicó a la bebida durante un tiempo, su marido la odiaba, era un matrimonio descabellado entre dos personas que no tenían nada que ver, el pueblo no la quería y nunca se acostumbró a las costumbres españolas.

–Y el caso es que Alfonso tampoco era feliz...

–Los Borbones, a pesar de ser campechanos, simpáticos y parecer unas personas muy cercanas, tienen un fondo de melancolía y depresión tremendo. Y el mismo don Juan Carlos también tiene momentos así. A mí me contaba un amigo suyo que había entrado hace dos o tres años en su despacho y estaba Juan Carlos que había cogido una fotografía de una estantería, se había girado con los ojos llenos de lágrimas y le había dicho «a nadie he querido como a él». Y era una fotografía de su hermano que había muerto en 1956.

–Alfonso XIII a pesar de ser rey era un personaje muy liberal si no me equivoco.

–Es muy moderno de puertas para afuera pero es muy estricto en todos los temas de protocolo.

–Y amante de las películas pornográficas.

–Tenía contactos con los hermanos catalanes Baños, unos directores de cine, y le hacían películas pornográficas para su consumo propio. Son cintas que se pueden ver en internet, siempre es un triángulo con argumentos simples, médico, enfermera y paciente, el cura, la sacristana y la señora que va a confesar. Son mujeres entradas en carnes que van solo con medias. Nosotras las vemos un poco ingenuas pero en aquella época eran sicalípticas y las miraban siempre juntos en la casa donde se veían. Allí una de las paredes era una sábana blanca donde proyectaban esas películas y ellos se animaban con ellas.

–Incluso tuvieron dos hijos.

–Bueno, Leandro no puedo decir al 100% que sea hijo de Alfonso porque cuando fue concebido Carmen estaba con el poeta Juan Chabás, de la generación del 27, era un mocetón alto y guapo y el pobre rey disparaba sus últimos cartuchos y podría ser que fuera hijo de Chabás y no de Alfonso XIII.

–¿El rey tuvo relación son sus hijos ilegítimos?

–No convivió con ellos pero Leandro lo que llevó al juicio fueron los recibos de un banco suizo en el que todos los meses de parte de Alfonso de Borbón se le daba una cantidad de dinero para subsistir pero lo curioso es que dejó a dos hijos pequeños en un Madrid en guerra. No los hizo salir de España cuando a otra hija ilegítima que tenía sí la hizo ir a París, les pasó dinero pero nunca se preocupó de ellos, no los menciona en su testamento... Y esa actitud desdeñosa encerraba quizá sus sospechas de que Leandro no era hijo suyo.