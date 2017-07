«Los daños causados por el comunismo siguen doliendo»

Gracias a títulos como La muerte del Sr. Lazarescu y Aurora se lo considera uno de los grandes exponentes de la Nueva Ola de cine rumano. Su nueva película, Sieranevada, penetra en una reunión familiar para hablar de tensiones domésticas, odios clasistas, terrorismo, la herencia política de Europa del Este y, en realidad, de absolutamente todo.

–Sieranevada dura tres horas y las pasa casi todas dentro de un atiborrado apartamento. ¿Por qué?

–Quise demostrar que se puede contar una historia épica sin salir de un pequeño espacio cerrado. Si usas las distintas habitaciones como diferentes focos narrativos, y las alternas al ritmo de las puertas que se abren y se cierran, una cena familiar puede convertirse en algo parecido a un campo de batalla.

–La muerte es un asunto que ya estaba presente en todo su cine previo. ¿Qué le fascina de él?

–Para mí todo tiene que ver con la muerte. Las cosas que dejamos atrás al morir son en realidad lo más importante de nuestra historia personal, por mucho que no queramos pensar en ellas. No creo que ningún cineasta y ningún escritor que merezca la pena hable de otra cosa que no sea la muerte, porque toda la energía creativa proviene de la idea de la muerte.

–Nadie que vea la película entenderá por qué la tituló así. ¿Podría explicarse?

–Cierto, en mi película no hay mención a esa cordillera, y encima la ortografía del título no es la correcta sino que responde al modo que los rumanos tenemos de pronunciar Sierra Nevada. Con ello quiero reflejar que cada persona interpreta el mundo según su propia lengua, su cultura y su individualidad. Y por eso las historias que contamos sobre nosotros mismos no son más que pura ficción. Creemos conocer a la familia pero es mentira. Nos reunimos con ellos pero no nos interesamos por sus vidas. Solo hablamos y hablamos, para demostrar lo listos que somos e imponer nuestra forma de ver las cosas.

–¿Es cierto que estuvo a punto de no rodar esta Sieranevada por falta de apoyos?

–Sí. Me costó muchísimo sacarla adelante. Nadie parecía confiar en mí. Mis películas previas gustaron mucho a la crítica pero no ganaron ni premios ni dinero. Y yo, además, hago películas muy largas. La gente no deja de pedirme que las haga más cortas, pero me niego a ello. Sé que a causa de ello me he ganado cierta fama de director intratable. Es una lástima.

–A usted la cinefilia internacional lo considera uno de los grandes autores de nuestro tiempo pero, ¿cómo reciben los rumanos su cine? ¿Tiene el mismo valor que fuera de su país?

–Desprecian por completo tanto mi cine como el de otros directores rumanos mundialmente reconocidos, como Cristian Mungiu o Corneliu Porumboiu. Recuerdo que hace años, en la premiere de una de mis películas, al final de la proyección se me acercó una señora y me dijo directamente: «¿Quién le dio a usted dinero para hacer esta porquería? ¡Es insultante!». Los rumanos consideran que nuestro cine está destruyendo la imagen de Rumanía. Es otra prueba más de que los daños causados por el comunismo siguen doliendo.

–¿A qué se refiere?

–El comunismo enseñó a mi pueblo a no cuestionar nada. Mi padre, por ejemplo, era un hombre violento que nos pegaba a mi madre y a mi hermana y a mí, y eso nos parecía normal porque él era la autoridad. Una cultura que no disiente está condenada a la mediocridad y la insignificancia. Por eso los rumanos somos gente cargada de complejos de inferioridad. Y esos complejos están en la base de todo mi cine.