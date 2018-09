«Los hombres han escrito la historia y yo quería hablar de mujeres »

La escritora zaragozana Isabel Abenia acaba de publicar su tercera novela, La última sibila. La historia se sitúa en la Grecia del siglo II d.C., en Delfos, donde una joven es llevada junto con las sacerdotisas del lugar para formarla en las dotes adivinatorias. Abenia, que ha escrito también El alquimista holandés y Erik el godo, presentó ayer su nueva novela en el Teatro Principal de Zaragoza.

SEnDLa última sibila cuenta la historia de la pequeña Berenice. ¿Qué puede adelantar del argumento de su novela?

–No puedo decir demasiado, porque además de novela histórica, este libro es también un thriller. Berenice es una niña a la que llevan a la casa de la Sibila de Delfos para prepararla como futura profetisa, como futura sibila. Allí, entra en contacto con una serie de sacerdotisas, con profesores y con la gran Pitia, que es la que le va a iniciar en los conocimientos ocultos.

–Este es un libro en el que lo femenino está muy presente.

–Normalmente las novelas históricas las protagonizan los hombres porque son ellos los que han escrito la historia. Yo quería hablar de mujeres y encontré que en esta época de la historia podía explotar ese universo femenino que buscaba, cuando las mujeres tuvieron un papel importante, mucho más que el que tuvieron seguramente más tarde, en la Edad Media. La sibila de Delfos era la que tomaba las decisiones políticas y militares en gran parte de Grecia.

–¿Y por qué el siglo II?

–Yo quería hablar de la sibila de Delfos porque era el ombligo del mundo, era el centro espiritual y religioso del Mediterráneo. Es un personaje que siempre me había llamado muchísimo la atención. Además, elegí este periodo determinado porque también quería hablar de Plutarco, que en la novela es el preceptor de Berenice y que es un escritor y filósofo que a mí me llama mucho la atención. Era una forma de unir a los dos personajes de los que quería hablar.

–Usted dice que Berenice tuvo que aprender a ser mujer en un tiempo en el que «el cristianismo avanzaba implacable». ¿Fue muy brusco el cambio para las mujeres?

–Fue un periodo de transición de la cultura clásica grecolatina hacia el cristianismo. Fue un tiempo de ruptura, que avanzó implacable. La cosa fue poco a poco, no de repente. Cuando hablamos del papel de la mujer en Grecia, estamos hablando de un periodo muy largo de tiempo y de lugares muy diferentes. No era lo mismo la vida que llevaba una ateniense, que una espartana o una delfia. Hay gente que notaría un cambio más radical y otros que menos, pero lo que sí que es cierto es que después se produjo un retroceso a todos los niveles.

–La fantasía vuelve a estar presente en su relato, ¿por qué siempre recurre a ella?

–La realidad diaria ya la conocemos y yo creo que en las historias tiene que haber siempre un poco de magia. Esto es una novela, es género de ficción. Ni es un ensayo ni divulgación histórica. El lector tiene que entretenerse y pasárselo bien.

–¿Ha sido arduo el proceso de documentación?

–Sí, me ha llevado mucho tiempo porque, además, saber de Grecia es imposible porque abarca muchos siglos, muchas polis y son muchos los personajes gregios importantísimos. Centrarte en un momento concreto es muy complicado y has de tratar de saber lo máximo posible para no meter anacronismos en el libro o no meter la pata con las costumbres. Eso sí, no se me ha hecho nada pesado, es más, ha sido muy agradable.

–Ha situado sus tres novelas en épocas diferentes, ¿en cuál le hubiera gustado vivir?

–Uf… Me gustán todas, pero si he de elegir, pues en una en la que valoraran a las mujeres. La Edad Media no creas que me gusta demasiado, pero también.

–Pues la mayoría de novelas históricas se sitúan en la Edad Media.

–Tanto como la Edad Media como Roma me parecen muy interesantes, pero ya ha mucha producción sobre esos momentos. Me gusta investigar periodos que no conozco tanto porque me lo paso mucho mejor.

–Ha escrito tres novelas en diez años. ¿Cómo ha cambiado su escritura en este tiempo?

–La verdad es que sigo con la misma ilusión que al principio, aunque quizás en este momento me exprese mejor que antes. Siempre introduzco en mis libros puntos de misterio, de thriller psicológico… Es en el lenguaje en lo que espero haber mejorado.