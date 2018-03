'Los Soprano' volverá al cine como precuela

'Los Soprano', la legendaria serie de HBO, volverá... al cine. Según informa la web Deadline, se está preparando una película cuya acción transcurrirá temporalmente antes de lo narrado en la serie. El estudio New Line Cinema, filial de Warner Bros, ha adquirido los derecho del guión, titulado 'The many saints of Newark (Los muchos santos de Newark)' y escrito por David Chase, creador de 'Los Soprano', y Lawrence Konne, guionista habitual de la serie.

La historia se sitúa durante los años 60 en Nueva Jersey, "en un periodo en el que los afroamericanos y los italianos de Newark estaban duramente enfrentados y entre los gánsteres de ambos grupos los conflictos se volverion letales", informa Deadline. Los detalles del proyecto son todavía secretos, pero varios personajes de la serie deberían aparecer en la película. Por desgracia, su protagonista, James Gandolfini, será uno de los grandes ausentes, ya que falleció en el 2013 a causa de un paro cardiaco, a los 51 años. David Chase será productor del filme y será consultado en el proceso de selección del director, que todavía no ha sido elegido.

Emitida entre 1999 y el 2007 por la cadena de cable norteamericana HBO, 'Los Soprano' marcó un antes y un después en la historia de las serie televisivas. Durante sus seis temporadas y 86 episodios, conquistó 21 premios Emmy y cinco Globos de Oro.