Málaga combina a directores consagrados con noveles

Un total de diecinueve largometrajes, de ellos diez españoles y nueve iberoamericanos, competirán del 13 al 22 de abril en la sección oficial del vigésimo primer Festival de Cine en Español de Málaga, que combina un año más a directores consolidados con autores noveles.

El director del certamen, Juan Antonio Vigar, resaltó ayer en la presentación que «se mantiene un modelo que aúna lo comercial con lo autoral y nombres con una significativa trayectoria con directores que ofrecen una mirada distinta y ya consolidada». A los títulos ya anunciados se unen Ana de día, de Andrea Jaurrieta; No dormirás, de Gustavo Hernández; Violeta al fin (Costa Rica-México), de Hilda Hidalgo; La voz del silencio (Brasil), de André Ristum; Mi querida cofradía, de Marta Díaz de Lope, y Ojos de madera (Uruguay-Argentina-Venezuela), de Roberto Suárez y Germán Tejeira.

FILMES YA ANUNCIADOS / También competirán El mundo es suyo, de Alfonso Sánchez; Benzinho (Brasil), de Gustavo Pizzi; Sin fin, de César y José Esteban Alenda; Los adioses (México), de Natalia Beristain, e Invisible (Argentina), de Pablo Georgelli.

El festival ya había avanzado que la película inaugural será Las leyes de la termodinámica, de Mateo Gil, y que fuera de concurso se mostrará en la jornada de clausura El mejor verano de mi vida, de Dani de la Orden, además de la presencia en la competición de David Trueba con Casi 40.

Completan la sección oficial Sergio & Serguéi (Cuba), de Ernesto Daranas; Memorias de un hombre en pijama, de Carlos Fernández de Vigo; Formentera Lady, de Pau Durá; Las distancias, de Elena Trapé; Los buenos demonios (Cuba), de Gerardo Chijona; y La reina del miedo (Argentina-Dinamarca), de Valeria Bertuccelli.

A esta edición se han presentado 2.286 producciones audiovisuales españolas e iberoamericanas, un 44% más que el año anterior, de las que se han seleccionado 166, destacó Juan Antonio Vigar.

En el apartado de homenajes, el mexicano Guillermo del Toro recibirá el Premio Málaga; Juan Antonio Bayona, el Retrospectiva; Rodrigo Sorogoyen, el Eloy de la Iglesia; Mónica Randall, la Biznaga Ciudad del Paraíso, y el diseñador de vestuario Paco Delgado, el Premio Ricardo Franco.

La sección no competitiva Málaga Premiere mostrará Contigo no, bicho, de Álvaro Alonso Gómez y Miguel Ángel Jiménez; I hate New York, de Gustavo Sánchez; Jefe, de Sergio Barrejón; el documental de Alexis Morante y Gervasio Iglesias Sanz: Lo que fui es lo que soy, sobre la carrera de Alejandro Sanz, y Solo, de Hugo Stuven Casasnovas. Esta sección acogerá además dos estrenos de series televisivas, Matar al padre, de Mar Coll, y la tercera temporada de Vis a vis.