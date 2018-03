Más de mil personas reciben a Aitana de Operación Triunfo en Zaragoza

Desde las 8 de la mañana han estado algunos esperando para ver a Aitana, una de las finalistas de la última edición de OT. Este nuevo fenómeno de masas ha reunido a más de mil personas en Puerto Venecia que han hecho fila con el objetivo de poder conocer a esta joven promesa. La espera ha sido larga y fría, pero la emoción y las canciones de la protagonista han amenizado la espera.

Cachirulos, cartas, peluches y hasta una trenza de Almudévar han sido alguno de los regalos que los fans han entregado a la cantante, que no ha podido dedicar mucho tiempo a cada uno de los visitantes. Esa ha sido una de las quejas más repetidas por parte de los que ya habían pasado por este particular besamanos: tras haber pagado 14,99€ por la revista y el CD y horas de espera, algunos no han tenido tiempo ni para hacerse una foto. “Ella ha sido muy maja, pero no me han dejado ni darle un abrazo”, “en Madrid estaba de pie y estaba más rato con cada uno” han sido alguno de los lamentos más repetidos. También ha sido recurrente el cántico “concierto en Zaragoza”, con el objeto de reclamar que la gira de OT que ya ha comenzado tenga parada en la capital aragonesa.