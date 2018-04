«Me gustaría volver al documental etnográfico»

EFestival de Cine Etnográfico Espiello llega hoy a su final en una gala en la que la directora de cine Patricia Ferreira recibirá la máxima distinción, la Siñal d’Onor, que el certamen concede a una persona de reconocido prestigio en el documental etnográfico. Ferreira, que este año triunfa con su primera comedia Thi Mai, rumbo a Vietnam, hizo ayer una parada en Huesca en su camino hacia la comarca del Sobrarbe.

El homenaje tendrá lugar en el Palacio de Congresos de Boltaña y comenzará a las 18.00 horas con la proyección de Cuba: luchando por la vida, capítulo de la serie documental de La 2 de TVE Todo el mundo es música, dirigida por Patricia Ferreira. Una hora más tarde se pasará el cortometraje, realizado por Ignacio Pardinilla sobre la homenajeada y a las 19.15 horas, el director de TVE Aragón, Pepe Quílez la entrevistará en directo. A las 20.30 horas comenzará la entrega de premios

Patricia Ferrerira, que ganó dos premios en Espiello con el documental La aventura garífuna en 2007, confesó ayer en Huesca, donde hizo parada en su camino hacia el Sobrarbe, que «asistir al festival es como volver a casa». Aunque en 2007 no pudo desplazarse a Boltaña para recoger los trofeos, «recuerdo aquel momento con muchísima alegría. Me hicieron especial ilusión los dos premios, pero me encantó el que me dio el público». Y reconoció que «los trofeos están en la estantería de mi casa; así que los veo con frecuencia».

Por primera vez se ha dado la casualidad de que una de las personas distinguidas con la Mención Especial Siñal d’Onor Espiello hubiera participado y ganado dos premios en la sección concurso del festival, algo que también a ella le ha sucedido por primera vez en su trayectoria.

Ferreria se halla embarcada en varios proyectos y aunque reconoce lo difícil que resulta rodar una película de cine por el elevado coste económico que conlleva, trabaja en una nueva comedia, de la que todavía no quiere adelantar nada.

También apuntó que no descarta retomar su faceta de directora de documentales etnográficos. «Me gustaría muchísimo. Los mejores momentos y los que más me han enriquecido en mi trayectoria profesional los he vivido como directora de documentales etnográficos. Volver a aquello siempre me apasiona». En todos sus trabajos, Patricia Ferreira hace una exhaustiva investigación sobre los temas que va a abordar, tanto en el caso de series de documentales de televisión tan conocidas como Todo el mundo es música, Paraísos cercanos o Un país en la mochila, entre otras muchas, como en el cine.

Junto a Patricia Ferreira también estuvieron en la rueda de prensa la directora del festival Espiello, Patricia Español –la primera mujer en Aragón que dirige un festival de cine- y Fernando Lara, escritor, periodista y exdirector de la Semana de Cine de Valladolid y coordinador del proyecto Cine y Educación, que será el encargado de recoger hoy la Siñal Espiello Chicorrón, mención con la que el festival reconoce este proyecto de la Academia de Cine de España.