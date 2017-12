«Me he quedado cerca de una película de terror tradicional»

El director griego Yorgos Lanthimos (Canino, Langosta) firma El sacrificio de un ciervo sagrado, thriller inquietante, incómodo y desconcertante que bordea el terror psicológico sin que falten pinceladas de ironía y sátira doméstica. Un reputado cirujano (Colin Farrell) casado con una oftalmóloga (Nicole Kidman) ve destruida su vida acomodada y feliz. Un joven del extrarradio (Barry Keoghan), con quien el médico mantiene una relación amistosa, le conduce al espanto. El filme, mejor guión en Cannes ex aequo con En realidad, nunca estuviste aquí, llegó el viernes a nuestros cines.

–¿Es una película de horror?

–No creo que lo sea en sentido puro. Tras escribir el guion, empecé a pensar en cuál debía ser la atmósfera para englobar los hechos que ocurren, todos los conflictos. Creo que hay un elemento de thriller y de horror, pero no puedo hacer una obra de terror tradicional, aunque quizá esta vez me haya quedado cerca.

–¿Estamos ante una revancha o la búsqueda de un padre?

–Creo que las dos cosas. No está claro tampoco para el joven. Echa de menos la figura de un padre y se siente atraído por el médico como padre. Por otra parte, lo culpabiliza y busca castigarle. Es una relación compleja.

–¿El médico se siente culpable?

–Toda la relación con el chico muestra cierto nivel de culpabilidad, pero no se sabe si realmente se siente responsable, o si actúa así porque hay una insinuación alrededor sobre su comportamiento, o porque le cae bien el chico y lamenta no haber sido capaz de salvar a su padre.

–¿El peso de la culpabilidad puede arruinar la vida?

–Depende de por lo que te sientas culpable. Hemos dejado cierta ambigüedad sobre ese punto. Es la razón por la que el protagonista es un cirujano del corazón. Deja abierta la puerta sobre la responsabilidad del médico por la muerte de un paciente. Es difícil saber cómo se puede sentir un médico, acostumbrado a tener en sus manos la vida de otras personas y a ver la muerte de cerca.

–La idea del sacrificio tiene también un elemento religioso.

–Hay algo que tiene que ver con la fe en la película, en las cosas que crees, pero no tiene por qué ser necesariamente religión. Puede ser fe en alguien, en las habilidades y capacidad de alguien, fe en la justicia o en algo que existe más allá de nosotros. Todo eso está relacionado con la religión, pero no en sentido estricto. La idea de sacrificio tiene que ver con la justicia, algo que también es muy evidente en religión. Ojo por ojo. Si la haces, la pagas.

–¿Cómo eligió a Nicole Kidman?

–Hace tiempo, cuando vio mis trabajos y nos encontramos, decidimos que haríamos algo juntos. Cuando leyó el guion dijo que sí. Es una cinta pequeña y no tiene por qué hacer este tipo de películas. Si lo hace es porque quiere ser parte de ella. Se compromete, trabaja duro, es muy inteligente y se integró inmediatamente.

–Y vuelve Colin Farrell.

–Es alguien que me gusta. Tuvimos una gran experiencia en Langosta y era lo lógico que volviéramos a trabajar juntos, confiamos el uno en el otro. Sabía que podía hacer un papel más complejo. Es una gran persona, un tipo estupendo.

–¿Siempre trata de trabajar con la misma gente?

–Básicamente, sí, en equipo. Empezamos a trabajar juntos con Canino. Nos gustó. Discutimos lo que queremos hacer y lanzamos ideas, historias cortas o algo que hemos oído, que ha pasado. Tratamos de crear pequeñas historias para ver si es algo interesante para explorar más y si es lo suficientemente complejo e interesante decidimos hacer la película.

–Historias como ‘El sacrificio de un ciervo sagrado’ dan lugar a muchas interpretaciones.

–Nos gusta dejar en el aire interrogantes sobre las situaciones y el comportamiento de los personajes. Presentamos situaciones que son complejas, que pueden tener diferentes significados o asociaciones, diferentes efectos en diferente gente. Como espectador prefiero hacer mis conjeturas, no quiero que me lo den todo hecho y me digan lo que tengo que pensar o sentir. Ese esa es la manera en que me gusta crear, que la gente sienta que debe hacer algo del trabajo. Si eso no les gusta, es otra cosa.

–¿Le interesaría hacer una serie para televisión?

–Hay un proyecto que estamos estudiando. Sería con Colin de nuevo. La tele ofrece explorar la historia una manera más amplia, más radical.