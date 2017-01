Muere William Peter Blatty, padre de 'El exorcista'

Autor de la novela y del posterior guión de 'El exorcista', William Petter Blatty falleció la noche del jueves a los 89 años, sin que se hayan revelado las causa de su muerte. El escritor y guionista estadounidense, nacido en Nueva York en 1928, conquistó el Oscar el Globo de Oro al mejor guión adaptado por su trabajo en la obra maestra del cine de terror dirigida en 1973 por William Friedkin.



Fue el propio director, precisamente, quien confirmó la noticia delfallecimiento de su "amigo y hermano" a través de su cuenta de Twitter.

William Peter Blatty, dear friend and brother who created The Exorcist passed away yesterday