La música y la gastronomía se alían en el cielo de Zaragoza

Conciertos en lo alto de una azotea con vistas y maridados con buena comida. Esa es la propuesta que presentó ayer el Museo Pablo Serrano de Zaragoza para los sábados de este comienzo de otoño. A esta fórmula, además, hay que añadir un ingrediente más: la apuesta decidida por dar visibilidad a las artistas femeninas y a sus creaciones. El director general de Cultura del Gobierno de Aragón, Nacho Escuín, fue uno de los responsables ayer de dar más detalles sobre esta iniciativa, que ha tomado el sugerente nombre de Divina comedia. Azotea de estrellas. «El pasado año hicimos algo parecido y las entradas se agotaron todos los días, así que este año hemos decidido repetir pero introduciendo un concepto diferente. La cultura es también innovación y seguir investigando», dijo Escuín.

En total, se han programado ocho actuaciones musicales, siempre protagonizadas por mujeres, que tendrán lugar en la azotea del Pablo Serrano. La primera será el 22 de septiembre, y a partir de entonces habrá una cada sábado hasta completar el ciclo. Serán siempre a mediodía, a la hora del vermú, dado que a la oferta musical le acompañará una propuesta gastronómica diferente cada fin de semana. El aforo estará limitado a las 220 personas y las entradas se han puesto ya a la venta. Costarán 9 euros y 4,5 con el carnet Aragón es Cultura.

cultura e igualdad / Tal y como explicó Natalia Salvo, directora del Instituto Aragonés de la Mujer, para su organismo «es fundamental apostar por la cultura y más hacerlo desde una perspectiva de género para visibilizar el trabajo de las mujeres artistas». «Una sociedad que avanza en igualdad, avanza en democracia», añadió, para después recordar que la ley de igualdad de Aragón, que se aprobó el pasado junio incluye un apartado específico que se refiere a la cultura.

Entre las cantantes –la mayoría aragonesas– que formarán parte de esta serie de conciertos, están la televisiva Ariadna Redondo, que llegó a las semifinales del programa de Telecinco Got Talent, la joven cantautora Eva McBel, el grupo An ExtraOrdinary Quintet o la consagrada María José Hernández, que adelantó que su actuación sería algo «diferente» a las que ha hecho anteriormente. «Cantaré canciones que hace mucho tiempo que no canto y estrenaré también alguna canción. Será en acústico y solo estaré acompañada por un piano. Me hace especial ilusión hacer un concierto aquí», explicó la cantante aragonesa.

Por su parte, Sergio Falces, de Aragón Musical, que también organiza el evento, señaló que «a pesar de lo que se cree», les ha resultado «muy sencillo encontrar a mujeres» con talento para estos conciertos. «El cartel tiene la misma calidad o más que si hubiera hombres. Hay que sacudirse los prejuicios de encima», comentó.

El toque de sabor correrá a cargo de Óscar Antílope León, músico y cocinero y responsable de organizar el «bar efímero» que se instalará en la azotea del Pablo Serrano durante los conciertos. Cada sábado habrá una propuesta gastronómica diferente y se ofrecerá a los asistentes menús temáticos e internacionales basados en la comida típica de países como Alemania, Noruega, Costa Rica y Japón, entre otros.