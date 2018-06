«No me gusta que se utilice la historia como argumento político»

Con tan solo trece años, Constanza, hija del rey de Sicilia, se casó con Pedro III de Aragón en 1262. Pocos años después del enlace, el padre de la consorte fue asesinado por Carlos de Anjou en un movimiento que pretendía extender la influencia de los franceses por el Mediterráneo. Como respuesta, y para vengar la muerte de su suegro, el rey de Aragón decidió declarar la guerra a Francia, al Papa y a Carlos de Anjou, tres instituciones que superaban por mucho a la Corona de Aragón en poder, experiencia y número de hombres. Esta historia, que ocurrió en la realidad y que es parte de nuestro pasado, es también el argumento principal de Canción de sangre y oro, el último libro de Jorge Molist, premio Fernando Lara de novela 2018.

<b>–El argumento de su novela se basa en hechos históricos reales, pero parece el guion de una serie de ficción actual. </b>

–La realidad muchas veces supera la ficción, sí. Cuando rebuscas en la historia esto es lo que ocurre, que de repente te encuentras con realidades asombrosas.

<b>–¿Cuál fue la primera pista que tuvo de esta historia? </b>

–Fue leyendo un libro inglés sobre la revolución de las Vísperas en Sicilia. Ahí aparecía la figura de Pedro III y me interesó mucho. Encontré unos hechos que me emocionaron, me apasionaron y me sorprendieron, por lo que vi que ahí había una novela. Además, Pedro III es el único personaje español que aparece en la Divina Comedia de Dante.

<b>–¿No le ha resultado complicado ficcionar una historia tan completa ya de por sí?</b>

–Bueno, ese es el trabajo del escritor. Como novelista he tenido que reconstruir todo lo que ocurrió y darle un sentido literario. Además de ser riguroso con lo que cuentas, los personajes han de transmitir sentimientos, pasión, intriga… Si no, esto hubiera sido un ensayo de historia .

<b>– Siempre dice que aquella época marcó la historia. ¿Cómo sería Europa hoy si Pedro III no hubiera ganado Nápoles a los franceses?</b>

–Sería una Europa muy francesa, porque allí donde iban imponían su lengua y sus costumbres. Carlos de Anjou era el verdadero emperador mediterráneo hasta que se enfrentó a él Pedro III. Aquel fue el inicio de la expansión de la Corona por el Mediterráneo, una época estupenda que a mí me encanta recordar.

<b>–Dice que esta historia refleja la visión no de los que vencieron, sino de los que sobrevivieron. ¿A qué se refiere? </b>

–Se dice que la historia la escriben los vencedores, pero no siempre es así. Los que pierden las guerras también cuentan su versión, en este caso los franceses. Además, Pedro III es un rey que se ha borrado de la historia, un rey maldito, por lo que lo que sabemos de él lo escribieron los que fueron detrás.

<b>–¿Y quién se empeñó en que no supiéramos nada sobre las proezas de este monarca? </b>

–Como dijo Don Quijote, con la iglesia hemos topado, amigo Sancho. Pedro III tuvo las narices de enfrentarse al Papa y murió excomulgado, lo que en la época se consideraba una maldición. La Iglesia, que siguió teniendo un poder tremendo, se encargó de echar tierra encima de la historia de este rey.

–Constanza, que habla en primera persona, es el hilo conductor de su libro. ¿Cuál era el papel de la mujer en aquella época?

–Era más importante del que creemos. Las mujeres de fuste marcaron la historia, y en este caso Constanza tuvo un papel protagonista en las proezas que logró su marido. Hay muchas historias que narro que la gente puede pensar que me las he inventado, pero no. Las partes que parecen más sorprendentes son justo las que son realidad.

<b>–¿Por qué elige a Constanza como narradora? </b>

–Porque una buena novela tiene que tener intriga, pasión y misterio y creo que los personajes femeninos pueden transmitir las emociones mejor que los hombres.

<b>–Se habla mucho últimamente sobre la historia de la Corona de Aragón por la cuestión catalana. ¿Qué opina de la politización de la historia? </b>

–Me sabe mal que se utilice la historia como argumento político. Lo que yo cuento es una historia de unidad bajo un líder fuerte y carismático, Pedro III. En su empresa hubo catalanes, aragoneses, valencianos e incluso mallorquines, y juntos consiguieron cosas asombrosas.

<b>–¿Estamos faltos de líderes hoy en día? </b>

–Sí. Hay que dejarse de tonterías e ir a lo importante, y para eso necesitamos a los líderes.

<b>–¿Qué tiene la Edad Media que está tan de moda en series de televisión, cine, literatura…?</b>

–La Edad Media es ese tiempo en el que la historia y la leyenda se funden, por lo que hay muchos elementos en aquel periodo que se conocen pero de los que no se sabe hasta qué punto son verdad o leyenda. Ese misterio es lo que llama la atención.