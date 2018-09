«No me molesta la comparación con Almodóvar»

El realizador Carlos Vermut ha vuelto al festival de Toronto para estrenar Quién te cantará, un drama que ha sido comparado por la crítica con las películas de Pedro Almodóvar, algo que el director español dice que no le molesta sino que le gusta.

«No me molesta para nada. Me gusta. A parte de que Almodóvar es mi amigo, es un director que admiro desde siempre», declaró Vermut en una entrevista en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF, en sus siglas en inglés).

Vermut llegó por primera vez al TIFF, uno de los más prestigiosos del mundo, en 2014 para el estreno mundial de Magical Girl, un filme que fue uno de los preferidos de la crítica ese año.

El cineasta madrileño ha vuelto cuatro años después con su siguiente cinta, Quién te cantará, un drama interpretado por Najwa Nimri, Eva Llorach, Carmen Elías y Natalia de Molina, que también está siendo aplaudido por la prensa especializada.

Hollywood Reporter, uno de los principales medios del sector, lo ha calificado de Almodovaresco, ha alabado la meticulosa realización y aplaudido la actuación de Llorach, una actriz que ha aparecido en los tres largometrajes de Vermut.

Vermut explicó que no solo no le molesta la comparación con Almodóvar sino que le gusta aunque matizó que Quien te cantará tiene más influencias.

«Existe eso pero también existen muchas otras cosas. Existe Robert Altman, hay mucho de anime, hay mucho de personajes de manga. Diría que hay más de manga que de Almodóvar. Es más oscuro que Almodóvar. No me molesta. Me parece que forma parte del momento vital de la película. Y su contexto cultural también», detalló.

«Me ha influido en esta película más Tres mujeres, la película de Altman, que otras películas de Almodovar –subrayó–. Forma tanto parte de la cultura popular española que es inevitable que no haya una influencia de Almodóvar en cualquier director español que se enfrente a un universo que esté completado por mujeres».

En Quién te cantará, Vermut coloca a Nimri como una de las cantantes más conocidas de España, pero que lleva una década sin pisar los escenarios, y a Llorach como una fan a quien le gusta asumir la personalidad artística de su ídolo. Los caminos de la cantante y la fan se cruzan cuando la primera pierde la memoria tras un accidente y la segunda se encarga de enseñarle a volver a ser ella misma.