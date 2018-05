«No soy pesimista, pero la cultura necesita espacio»

Si alguna conclusión sacaron los cuatro componentes (Óscar López, Desirée de Fez, Javier Losilla y Javier Lostalé) de la primera mesa del Seminario de Crítica y Contracrítica. Comunicación cultural en España es que «la figura del prescriptor cultural es absolutamente necesaria». Fue casi el colofón de la sesión en boca de Óscar López (director del programa Página 2 de TVE) en la que todos coincidieron en que el sector «está en crisis» y eso afecta a la comunicación cultural que depende de factores como que «los directivos no creen en ella» lo que provoca que solo sirvan «para cerrar informativos y para llenar las últimas páginas de los diarios».

HONESTO Y CON MENTE ABIERTA / Con respecto a la crítica en sí, Javier Losilla consideró que «un crítico nunca puede ser imparcial porque la única forma es hacerlo sobre algo que no nos interesa. Y no se puede ser objetivo pero sí honesto, hay que tener la mente muy abierta», defendió el crítico de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, que aseguró que «no se pueden abordar hechos culturales del siglo XXI desde una perspectiva antigua. No hay que tener perjuicios de usar en la crítica otras disciplinas como la ciencia».

Desirée de Fez, crítica de cine, ahondó en la «transición eterna» que se está viviendo entre lo analógico y lo digital. «Ha cambiado todo. Hace cuatro años tuve una crisis muy grande porque lo que escribía no llegaba al público de internet. Estaba claro que estaba escribiendo como hacía siempre para el papel y está claro que en internet eso no funciona. Ha cambiado mucho el consumo de información», indicó antes de ser muy rotunda: «Las cosas están mal porque también las hemos hecho mal». Aun así, Óscar López fue claro en su predicción de cara a un futuro cercano: «No soy pesimista con respecto a la crítica cultural pero se necesitan herramientas y espacio».

Y es que López recalcó que Página 2, el programa de libros que él dirige, «no deja de ser un oasis» pero que la cultura en la televisión está muy relegada: «Se dice que las televisiones privadas pueden programar lo que quieran pero ¿acaso no utilizan frecuencias públicas? Quizá por ahí se debería negociar para incluyeran aunque fuera un programa cultural». En esa línea, Losilla señaló que «quizá no es tanto un problema de espacio sino de concepción».

Crítica y comunicación cultural, moderada por Ana Segura, fue la mesa que abrió el seminario en el que durante toda la jornada de ayer se debatieron otros aspectos con la era digital, las tendencias existentes dentro del género o el caso de las lenguas en la comunidad aragonesa.

Una jornada en la que el seminario gozó de una buena asistencia, con una media de más de 50 personas por sesión, y que se concluyó con un recital poético protagonizado por Pedro Rojas Ogáyar.