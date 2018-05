La primera ovación de las muchas que se escucharon en la tarde de ayer llegó cuando Kase.O hizo la primera alusión a la situación de Valtonyc. La plaza del Rollo, en la que se juntaron alrededor de 500 personas, no lo dudó y atronó el lema de la concentración en apoyo al rapero mallorquín convocada por el propio MC aragonés y Ossian: «¡Libertad, libertad, libertad». «Estamos aquí no porque apoyemos al 100% lo que dice Valtonyc en sus letras y formas sino para decir que nos parecen desproporcionadas las penas que se han impuesto», clamó Kase.O que reivindicó que «el sistema debería tener otras herramientas de amonestación, nunca penas de cárcel por expresar sentimientos en canciones, obras de arte que nunca han sido amenazas directas. Obras de arte que el propio sistema por sus injusticias puede llegar a crear en las personas. Si las personas no pueden plasmar en el arte sus sentimientos creo que la libertad de expresión está siendo coartada y amenaza conduciendo a la gente al aborregamiento».

Una concentración en la que se pudo ver a otros raperos aragoneses como El Momo, Sharif y El Aitor, entre otros, así como al consejero del Ayuntamiento de Zaragoza, Pablo Híjar.

El Aitor, de Huellas de barro, también cogió el micrófono para calificar de «barbarie» lo de Valtonyc y denunciar la «brutal involución de derechos y libertades que como sociedad estamos sufriendo. Josep (Valtonyc) irá a la cárcel por hacer canciones y eso es intolerable, que un derecho como la libertad de expresión sea coartado por una pena desorbitada». Porque, afirmó Kase.O, «Valtonyc, Hasel y La insurgencia son los cabezas de turco de un sistema que se hace llamar democrático pero que no tolera críticos».

«¡Los borbones son unos ladrones!» se oía en la plaza cuando El Aitor fue todavía más contundente: «Nuestras ideas no caben en sus celdas».

Kase.O adaptó su canción de Libertad para dedicársela al mallorquín («¡Libertad, Valtonyc, libertad!») y tanto El Aitor como Ossian y El Momo también quisieron rapear unos versos en la concentración.