«Nuestros conciertos son una catarsis»

Zaragoza será la tercera parada de la gira de El cuarteto de Nos por España. Hoy, esta banda de rock «rara» uruguaya, estará en Las Armas a las 21.00 horas tras haber pasado por Barcelona y Valencia, conciertos a los que llegaron con todas las entradas vendidas. Roberto Musso, cantante de este grupo, asegura que su vuelta a nuestro país, al que no venían desde hace más de 10 años, por el momento está yendo «fenómeno y rebien». «La energía está siendo bárbara, se ve que no se han olvidado de nosotros», añade.

El concierto de esta noche será gratuito hasta completar aforo y forma parte de Zaragoza Latina, una iniciativa que pretende acercar la música del otro lado del océano a nuestro país. De ahí, que además de El cuarteto de Nos actúe también el peruano Mateo Kingman. La cuota aragonesa correrá a cargo del músico Álex Elías.

tres décadas de experiencia/ En mayo del año pasado, El cuarteto de Nos publicó su último trabajo, Apocalipsis zombie, pero dado el tiempo que hace que no pasan por Zaragoza en este concierto no se van a ceñir solamente a sus últimos temas, sino que pretenden hacer un repaso por su discografía escogiendo sobre todo canciones que han tenido mucho éxito en la última década. «De principio a fin la gente en nuestros conciertos canta las canciones con nosotros, y eso que no son letras muy fáciles de memorizar, se las sabe mejor la gente que yo, me parece (ríe). Nuestros conciertos son una especie de catarsis psicológica colectiva, hay una energía muy grande. Es muy emotivo», relata Musso.

El cuarteto de Nos se caracteriza por fundir en sus canciones todo tipo de géneros y estilos, a pesar de haber mostrado siempre una clara predilección por el rock, la base de sus álbumes. Su instrumentación roquera no tiene problemas para incluir ritmos procedentes de la música folk latina, rap, hip hop e incluso melodías hindús. En definitiva, sus conciertos son, en palabras de su cantante, «una oportunidad impresionante de ver un espectáculo diferente a lo que se está viendo hoy en día».

Estos uruguayos, que llevan más de 30 años sobre los escenarios, han ido recabando méritos a lo largo de su carrera. A día de hoy cuentan con catorce trabajos publicados reconocidos con un disco de oro, otro de platino y un triple platino. En 2012 ganaron además dos premios Grammy Latinos y su disco La navidad en las trincheras es el disco de rock más vendido de Uruguay.

«Hasta hace apenas diez o doce años nosotros teníamos otros trabajos complementarios y ahora mira. Nuestro horizonte siempre ha sido no tener horizontes. Eso mantiene viva nuestra llama», concluye Musso.