Once días de comedia

Llega septiembre y con él el Festival del Humor que cada año, y ya van doce, organiza el Juan Sebastián Bar. En total serán once días (del 13 al 23) en el que habrá «improvisaciones con grupos emergentes», música, monólogos, metacomedy («conversaciones en torno al humor») y la novedad, dos clases magistrales durante los fines de semana, según explicó ayer el humorista y director del encuentro Mariano Bartolomé, que presentó la programación junto a los también humoristas Óscar Sánchez, Diego Peña y Luisal Martu. Los espectáculos (salvo el inaugural y las charlas) tienen un precio que oscila entre los 5 y los 8 euros.

En esta edición, el premio del festival irá para el actor «y mejor persona Jorge Asín», señaló Bartolomé, quien lo definió como un «gran intérprete», tanto, que ya ha recibido el galardón de la cita, aunque en aquella ocasión junto a sus compañeros de Oregón TV. Asín, al que últimamente se ha podido ver en películas como La tribu, de Fernando Colomo o Yucatán, de Daniel Monzón, no pudo estar en la presentación porque «siempre está rodando».

Pero volviendo al humor del Juan Sebastián Bar, Diego Peña destacó que se trata de un festival de «humor libre» en «esta época peliaguda» porque, señaló, «el humor no tiene límites y nosotros los vamos a tocar un poco». Aseguró que a todos los que participan en esta cinta «nos gusta reírnos de todo», por lo que, concluyó, «quién venga a ofenderse que no venga». De la misma opinión es Óscar Sánchez, quien explicó que el espectador no debe llevar el espectáculo al «terreno personal».

PROGRAMA / El festival de humor comenzará el jueves (21.30 horas, con entrada libre), con un maratón de Monólogos por la beneficencia, uno de los grupos que más ha hecho por este género en la ciudad, ya que desde que se creó en el año 2001 han protagonizado más de 8.000.

Un día después se subirá al escenario Raúl Massana, conocido por ser el maestro de ceremonias del Circo de los horrores. La música será protagonista el sábado, 15 de septiembre, con la presencia de Pacoenlaluna, que fusiona en su Concierto sentido del humor sus diferentes facetas, en un espectáculo que incluye parodias, pequeños monólogos, música y complicidad con el público. Y el domingo (tanto el 16 como el 23), Club desastre con improvisaciones cómicas, a cargo de cuatro actores.

Habrá también metacomedy, donde se «hablará sobre comedia» durante tres días, lunes, martes y miércoles, a las 20.30 horas, con entrada libre. En la primera sesión Pepín Banzo, Sergio Cisneros y Mario Cobretti tratarán sobre El humor en la magia; en la segunda, David Marqueta, José Antonio Alaya, César Gómez y Natalia Fondevila, sobre El humor en la radio; y en la tercera, Miguel Mena, Luis Larrodera y Francisco Fraguas, sobre El humor en la literatura.

El jueves, 20, a las 21.30 horas, se presentará otro de los puntales de la programación, la improvisación, a cargo de Teatro Indigesto (Alberto Salvador, Encarni Corrales y J. J. Sánchez), que pondrán en escena su Impro 3, en el que los tres intérpretes crearán una obra a través de frases del público.

Ya el viernes, Diego Peña, Rafa Blanca y Bernal –ya estuvieron juntos en Esto es así y punto– vuelven a reunirse para Los 3 tontitos, un espectáculo que une monólogos, sorpresas y «algo más que no podemos adelantar», señaló Peña.

Y un día después, Rafa Blanca unirá sus fuerzas a Óscar Sánchez (ambos componen Zarakatraka) para presentar Mimo sapiens, que dirige Sheila Lozano y que Sanchez definió como una «comedia gestual novedosa, compuesta por un 75% de guion y un 25% de improvisación».

Las mañanas de los domingos están dedicadas a clases sobre improvisación y monólogos (impartidos por Martu y Bartolomé), para las que se puede apuntar mandando un correo al Juan Sebastián Bar. No hace falta expreriencia previa y cuidado, que «esto engancha», dijo Martu.