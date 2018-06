Panticosa, Lalueza y Zaragoza inician el calendario festivalero

Julio es sinónimo de festivales, o por lo menos, sirve de pistoletazo de salida a los primeros. Y es que, este fin de semana son cinco los que se celebran dn la comunidad. En Zaragoza, hoy comienzan el Festival de Intérpretes en Aragón; continúa Trayectos, dedicado a la danza y empieza el Minarock en Alpartir. En Huesca, se inicia el Estoesloquehay (Lalueza) y el Tocando el cielo (Panticosa). Y a partir de este fin de semana, maratón de citas hasta finales de agosto.

Pero volviendo a los que comienzan hoy. El festival de Panticosa Tocando el Cielo se convierte un año más en referencia internacional de la música clásica y presenta, en su sexta edición, un homenaje a la relación entre la música y la danza. Desde hoy y hasta el 15 de julio, la localidad prienaica acogerá a más de 100 músicos profesionales y semiprofesionales, llegados desde distintos rincones del mundo: Francia, Alemania, China, Estados Unidos y España.

La cita cuenta con Jesús Torres, Trío Arbós, o la mezzosoprano Teresa Berganza, que una vez más ofrecerá clases magistrales de canto lírico a 9 cantantes profesionales, seleccionadas por Berganza.

Habrá más de una decena de actuaciones en el Balneario de Panticosa y otros escenarios, entre las que destacan la conmemoración del nacimiento de Marius Petipá, el Cuarteto Granados, Eugenia Boix, Guillermo Turina y Tomoko Matsuok; Noelia Rodiles y Trío Arbós o el Trío Salduie y Elia Lozano&Kenji Matsuyama Ribeiro y Pedro Mateo.

MUESTRA RURAL / La 16ª edición de la Muestra Artística Estoesloquehay, que este año se celebra en Lalueza, San Lorenzo de Flumen y Marcén, acerca hasta las localidades de los Monegros música, circo, proyecciones y pasacalles con la temática Los Nuevos, en referencia a las nuevas identidades que se crearon con la llegada de los pueblos de colonización que se crearon en la comarca en los años 60 del siglo pasado.

La inauguración será con una exposición en las cuadras situadas frente a la iglesia, que rinde homenaje a la portada de uno de los mejores discos de Sonic Youth y de la música alternativa, Daydream Nation. Y a continuación, pasacalles con Peliagudo Arte y Circo, Compañía Mariloli, etc.

La jornada más larga e intensa será la de mañana, en San Lorenzo de Flumen, donde actuarán The Hard Mama, Tourjets, Hombre Lobo Internacional, Cherry and The Ladies, The Ladies Mossen, Bramit Morera i Els Morts y Lady Banana

SONIDOS CLÁSICOS / El Museo del Foro Romano es el escenario del Festival de Intérpretes de Aragón, que se celebrará todos los viernes de julio y agosto, a las 19.30 horas. Serán diez conciertos en los que se podrá disfrutar del canto, piano, guitarra, flauta, entre otros instrumentos. Y para inaugurarlo, a las 22.00, actuarán el compositor zaragozano Miguel Ángel Remiro y Grupo junto a David Giménez, que presentarán un espectáculo bajo el título La energía del flamenco y la libertad del jazz.

La danza es protagonista en Trayectos, también en la capital aragonesa hasta el domingo. Hoy, el epicentro será el paraninfo de la Universidad con un Te con danza y Mercedes L Caballero (18.00); la proyección de Danza Comunitaria (19.30) y las actuaciones de los mexicanos Pájaro Mosca (19.50), los catalanes Diego Sinniger (20.00) y los andaluces La Petite Producciones (20.20); para continuar después en la plaza del Justicia con la Compañía Daniel Abreu (21.00) y terminar en la iglesia de Santa Isabel de Portugal con Carmen Werner (21.20).

Y en la provincia, Alpartir celebra la XV edición del festival MinaRock, que tendrá al grupo Tako como principal protagonista. Pero antes de la actuación del grupo ejeano, se inaugurará la exposición El Minarock en fotos, y actuarán Chema García, Esparatrapo y Malacatón Dreams Project. Ya mañana, habrá danza con Manos pegajosas, una coreografía a cargo de Dos en Paralaje con Ingrid Magrinyà y Víctor Lázaro. Y por la noche, desde las 23.00, se celebrará otro de los conciertos esperados del festival en el entorno de las piscinas: la actuación de los grupos comarcales Bonebreakers (Alpartir) y Abraxas (Épila). El concierto de Tako será el gran final de la noche, donde recordarán sus grandes éxitos.