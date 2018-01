El Patronato de Artes defiende las medidas de seguridad de los teatros de Zaragoza

El Patronato Municipal de las Artes Escénicas y de la Imagen (PMAEI) de Zaragoza ha asegurado que en el último año y medio se han puesto en marcha medidas que garantizan la seguridad de sus espacios, así como de los empleados y espectadores y que no se habían acometido en veinte años previos.

El gerente del organismo, Víctor López, responde así a las protestas convocadas para hoy en los teatros Principal y del Mercado por los representantes de los trabajadores en el patronato por la falta de medidas de seguridad.

En este sentido, fuentes del patronato recuerdan que la primera medida adoptada fue proceder al cierre del anfiteatro del Teatro Principal porque no cumplía las medidas establecidas por la normativa y cuyas obras de adecuación comenzarán próximamente.

El patio de butacas también cumple ya la normativa de evacuación tras la remodelación llevada a cabo este verano y con una nueva distribución que respeta todos los requisitos establecidos en la legislación, para lo que ha sido necesario reducir el aforo del patio.

Además, se van a invertir 1,4 millones de euros en la remodelación integral de la caja escénica del teatro para mecanizar la instalación y mejorar las condiciones de seguridad en las que desarrollan su labor el personal y las compañías.

López ha explicado que el personal ha estado informado de esta situación y de todas actuaciones llevadas a través del Comité de Seguridad y Salud Laboral y en diferentes reuniones con el comité de empresa.

Respecto a la falta de contratación de vacantes, dichas fuentes informan de que existen dos vacantes de acomodadores sin cubrir en el Teatro Principal y que no se han cubierto temporalmente porque la propia sección de acomodadores entiende que no son necesarios, al estar cerrado al público el anfiteatro por motivos de seguridad y haber, por tanto, menor carga de trabajo.

Respecto a los oficiales de primera eléctricos, informan de que no existen vacantes actualmente en plantilla sino bajas por enfermedad que no se han podido cubrir porque no existe personal disponible en la bolsa de trabajo, ya que esa lista lleva más de una década sin actualizarse.

De los seis trabajadores eléctricos del patronato, tres están de baja y sólo se ha podido cubrir una de ellas puesto que en la bolsa de empleo, que data de 2005, sólo permanece activa una de las personas inscrita en ella.

Por ello, para paliar los problemas que estas listas obsoletas conllevan, el PMAEI está elaborando actualmente las bases para convocar nuevas bolsas de empleo en tres secciones: electricistas, tramoyistas y acomodadores.

López ha insistido en la transparencia de todas las actuaciones del patronato y de sus cuentas y ha explicado que el Consejo del PAMEI, en el que están representados los partidos políticos y el comité de empresa, es quien aprueba el presupuesto y la liquidación anual.