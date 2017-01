«Pepe Carroll es un referente porque fue muy completo»

El mago madrileño Miguel Ajo se alzó ayer con el premio del primer concurso Memorial Pepe Carroll, un galardón que, asegura, le hace feliz por partida doble, «pues en Zaragoza, hace 14 años, fue la primera vez que me presenté a un premio nacional y gané, por lo que puedo decir que aquí comenzó mi carrera, y además me hace ilusión porque he ganado el premio Arturo Asensio y ahora este, por lo que soy el primer mago que posee los dos», comentaba tras conocer el veredico del jurado.

Miguel Ajo se hizo con el galardón realizando una rutina que ha titulado como Soñando en colores una sucesión de efectos donde cartas , fichas y corbatas van construyendo un arcoíris mágico. Una rutina claramente influenciada por Carroll en lo que a construcción de los diversos efectos se refiere.

El ganador comentaba al respecto que, si bien no tuvo una gran relación con el mago aragonés al que se le rinde tributo con este memorial «sí que coincidí con él alguna vez en la Sociedad de Magos, pero ya estaba apartado de la tele. También le vi actuar alguna vez, pero sobre todo lo conozco por sus libros, su vida y por gente que lo conoció», apunta Miguel Ajo, quien sobre Carroll asegura que «es todo un referente, pues fue uno de los magos más completos que ha dado España. En magia de cerca era excelente, de hecho fue premio mundial, pero es que además practicabamagia de salón, grandes ilusiones.. y hoy en día es muy difícil encontrar a un mago que toque todas las disciplinas», comenta.

El ganador del concurso explicaba que en nuestro país es puntero en el mundo de la magia, de hecho en el próximo campeonato mundial, a celebrar en febrero, habrá ocho representantes españoles. Eso, sin embargo, no quita para que la magia no esté tan considerada como debería «sobre todo por un problema de educación del público, que oyen la palabra mago y echan mano del niño, pues no asumen que puede haber magia para adultos. Hay ciertos perjuicios, pero alguien uno de nuestros espectáculos ve que pueden ser otra cosa y se aficiona», comenta, de ahí que valore proyectos como El Sótano Mágico de Zaragoza, «pues en Madrid sí hay tres salas solo dedicadas a la magia, pero que lo haya en una ciudad como Zaragoza es un logro. La gente puede ver buena magia y esto funciona por el boca a boca, por lo que puede ayudarnos mucho a difundir nuestro trabajo», concluyó.

Además de Miguel Ajo, en el primer concurso Memorial Pepe Carroll también fue galardonado el joven riojano, de tan solo 17 años, Rubi Fernández, quien se alzó con el premio del público.

El Memorial Pepe Carroll, organizado por la Asociación Mágica Aragonesa en colaboración con El Sótano Mágico, acaba hoy con una visita guiada al Museo de la Magia de Aragón, a las 11.00 horas, y la actuación en El Sótano Mágico, a las 18.00 horas, de Isaac Jurado, con un espectáculo para toda la familia.