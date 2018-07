Picasso, antes del genio

¿Cómo un joven pintor malagueño, de una ciudad que se encontraba en pleno declive industrial, se convirtió en el gran artista que pintó Las señoritas de Avignon? Esta es la pregunta que formula la película documental, Young Picasso dirigida por el productor británico Phil Grabsky. El documental forma parte del proyecto Exhibitions on Screen de la productora Seventh Arts Productions, que se estrenará de forma simultánea en más de 80 cines en España el próximo febrero. «La gente conoce al genio canoso, experimentado y mujeriego. Uno no nace artista y a mí me interesan sus primeros años y cómo se forjó el pintor», afirma Grabsky, que asegura que a quien no le interese Picasso es que está loco. Young Picasso es un retrato de 80 minutos de los primeros años del artista porque, para entender sus últimas obras, uno tiene que conocer sus inicios.

Tras visitar Málaga y París, esta semana el equipo de rodaje ha recalado en Barcelona, uno de los puntos clave en la vida y la obra del artista. El Museo Picasso, que cuenta con la colección más extensa de sus obras de juventud, ha sido uno de los escenarios centrales de la grabación junto con el icónico restaurante Els Quatre gats, que albergó la primera exposición individual del genio malagueño, la antigua Escuela de Artes y Oficios de Barcelona donde estudió el artista y la calle que inspiró su obra más célebre. «Las señoritas de Avignon fue una pintura revolucionaria e incomprendida, que pintó con solo 25 años!». Se expuso un breve periodo de tiempo en una galería de París hasta que el pintor decidió custodiarla durante dos décadas en su estudio. Finalmente, el MoMA la compró a un coleccionista francés y se consagró como una de las obras iniciáticas del cubismo y del arte moderno.

El director británico se enfrenta, una vez más, al reto de llevar el arte a la gran pantalla que es, sin duda, la mezcla de sus dos pasiones. Un desafío que ya ha superado de forma exitosa en diversas ocasiones con proyectos sobre Renoir, Monet y Miguel Ángel, entre otros. «Cuando Picasso visitaba el Prado se pasaba horas delante de una obra para realizar su boceto. Yo busco exactamente lo mismo», afirma el director, «que los espectadores dejen sus móviles, no piensen en sus preocupaciones y aprendan sobre uno de los artistas más importantes del siglo XX».

Al detalle

Con un excelente trabajo de precisión y cuidando hasta el más mínimo detalle, las películas documentales de Grabsky suponen una ventana al arte para quienes no pueden asistir a exposiciones que se encuentran a miles de kilómetros. «Las galerías están repletas de obras y de gente. A veces resulta difícil saber qué es importante y por qué, así que nosotros ofrecemos el contexto y los conservadores de los museos a quienes entrevistamos, el conocimiento necesario para acercarse a los artistas y a su trabajo», explica.

La mala relación de Picasso con su padre o su partida de Barcelona rumbo a París sin dinero y en tercera clase son algunos de los temas que trata el documental. «Hay una cosa que vincula a Picasso con Cristiano Ronaldo y es su pasión por ser lo mejores en lo que hacen. Esto no quiere decir que lo consigan, pero sí que lo intentan con todas sus fuerzas». Pero, en este caso, Picasso sí que lo consiguió y se consagró como uno de los grandes renovadores del arte. El documental ‘Young Picasso’ explora el antes del genio, cómo fueron los inicios del artista y qué lo llevó a convertirse en una de las figuras más importantes y admiradas del siglo XX.