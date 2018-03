Los pilares del teatro

Una celebración que sirva «para que todo el mundo visualice que existe un mundo detrás de la escena y para dar visibilidad a las compañías aragonesas». Ese es el objetivo de Ares (Asociación de Empresas de Artes Escénicas de Aragón) con la celebración por décimo año del Día del Teatro con una gala que regresa al Principal y que, conducida por Joaquín Murillo, Javier Segarra y Encarni Corrales junto a Kike Lera, José Luis Esteban y JJ Sánchez, acogerá las actuaciones de Titiriteros de Binéfar, Teatro del Temple, Circo La Raspa, Producciones Kinser, Factory Producciones, Producciones Viridiana, Luis Felipe Alegre y Javier Aranda.

«Tengo la impresión de que ahora se conoce y se valora más el trabajo de las compañías aragonesas –explica María López Insausti, presidenta de Ares– y eso es, en parte, gracias a estas galas y también, evidentemente al trabajo que desarrollamos. El público ya se fía de nosotros, no es como antes que la gente tenía el perjuicio de decir ‘son de aquí’».

PREMIOS Y SORPRESAS

Y es que la gala se plantea como una gran fiesta abierta a todo el público (las invitaciones gratuitas se pueden recoger en las taquillas) en la que, además, se entregarán diferentes premios que todavía no se han desvelado (Artes Escénicas y Pedagogía, Escenotecnia, Revelación, Trayectoria y Trabajo) y tres que ya se sabe que serán para Antonio Duque (Aragoneses por el mundo), Pilar Doce y Carlos Vega (Honorífico) y Luis Felipe Alegre (Trayectoria).

Después de años en crisis, parece que el teatro aragonés respira un poco: «Vivimos algo más desahogados que hace dos años, ha crecido un poco el público, han bajado el IVA y ha incrementado el apoyo de las instituciones, la DPH, el Ayuntamiento de Zaragoza, el de Huesca y especialmente del Gobierno de Aragón cuyas ayudas han subido de 100.000 a 700.000 euros... Algo que repercute directamente en el coste de creación, por eso nosotros siempre hablamos de inversión y no de ayudas porque facilita el acceso del público al teatro. Con ese dinero se pueden poner las entradas a un precio asequible, si no el público tendría que pagar no menos de 40 euros», señala López Insausti, que mientras que destaca también «el esfuerzo del Ayuntamiento de Zaragoza de proteger a las compañías locales dándole tiempo y espacio, algo que también hace el de Huesca», señala que «la que está fallando estrepitosamente es la Diputación Provincial de Zaragoza que ha eliminado el circuito que había para que las localidades pudieran programar. Su argumento es que los ayuntamientos ya tienen dinero para hacerlo pero en las localidades pequeñas no hay ni concejal de Cultura. El problema es que ni nos recibe para tratar el asunto pero seguiremos intentándolo».

En esta décima edición, la gala vuelve al Teatro Principal después de varios años realizándose en el Teatro de las Esquinas: «El ayuntamiento nos invitó encarecidamente a ello y el Gobierno de Aragón lo veía con buenos ojos. Es parte de la idea de que es una fiesta para toda la ciudadanía y, por eso, se hace en el teatro de más prestigio de Aragón», concluye la presidenta de Ares, María López Insausti. Uno de los momentos más emotivos de la gala será cuando se proceda a leer el manifiesto del Día del teatro redactado por la mexicana Sabina Berman y que leerá Antonio Duque.