Plácido Domingo hará un guiño a Aragón en el Auditorio

Zaragoza tenía ganas de Plácido Domingo y el tenor también de actuar en Zaragoza. De hecho el recital que tiene lugar hoy (20.00 horas, en la sala Mozart, con las entradas agotadas) es fruto de cinco años de trabajo. «Sí, cinco años rodeando un poco a la presa hasta que al final hicimos encaje de bolillos, porque él ha tenido que mover agenda. Después del concierto de ayer (por el domingo) en Barcelona su plan era viajar directamente a Viena, pero sacó un hueco de tres días para venir. Algo muy extraordinario», reconoció ayer Alejandro Martínez, presidente de la Asociación de Amigos de la Ópera Miguel Fleta.

El recital está organizado por el Gobierno de Aragón, junto a la asociación, con motivo del 80º aniversario de la muerte de Fleta. De hecho, hoy visitará la exposición Miguel Fleta. El hombre y el mito en el Pablo Serrano, acompañado por el presidente aragonés Javier Lambán; y la consejera de Cultura, Mayte Pérez.

El tenor aragonés «es un icono para cualquier tenor y también para Plácido Domingo», pero Martínez cree que «más que Fleta» su tesón en actuar en Zaragoza es «más emocional, por el vínculo con la tierra de su padre y de su abuela, que nació en La Codoñera (Teruel) y que regentó en El Tubo Casa Colás. Incluso en una entrevista dijo que por sus venas corría sangre aragonesa, que además de un titular muy resultón, es algo que él siempre ha llevado a gala», explicó Martínez.

Por todo esto y, porque hace más de 40 años que Plácido Domingo no actúa en Zaragoza, desde que en 1976 cantara La Boheme en el Principal (en 1991 estuvo en el Palacio de Deportes, pero no en un contenedor adecuado a la actuación), el presidente de la Asociación de Amigos de la Ópera Miguel Fleta, calificó el concierto de esta noche como de «histórico». Y es que estará acompañado por la Orquesta del Liceo, con un repertorio de zarzuela; y además viene a Zaragoza con una gira en la que esta celebrando sus «50 años de carrera.... Es histórico, y además, no deja de ser el más grande. Es excepcional, con una agenda llena hasta 2022, por lo que fue muy difícil hacerle un hueco a esta actuación y por eso hay que valorarlo como un hito para la ciudad», señaló Martínez.

REPERTORIO/ Preguntado por qué ha habido que esperar más de 40 años para que pisara un escenario en Aragón, Alejandro Martínez señaló que se debe a que «no tenemos una temporada de ópera estable y eso ha dificultado contar con todos, no solo con él. Carreras tampoco ha vuelto, ni volverá ya. En los 25 años de actividad del Auditorio tampoco se ha conseguido traer a Plácido, pero ahora sí» gracias al trabajo de la asociación y del Gobierno de Aragón.

Plácido Domingo actuará acompañado por la Orquesta del Gran Teatro del Liceo que dirige Ramón Tebar, y con la participación de la soprano Ana María Martínez y el tenor Airam Hernández. En cuanto al repertorio, parte será «el mismo del concierto de Barcelona» del domingo, puesto que «hay cosas en común por amortizar el trabajo de ensayos». Será la parte de zarzuela (en el Liceo de Barcelona, sonaron el domingo, entre otras, Quiero desterrar de la de El soto del parral, No cantes más La Africana, Mi aldea, de Los gavilanes, Lamento de María, de María de la O, Farruca, El niño judío o El manojo de rosas); pero además «habrá un par de sorpresas al final de guiño a Aragón» que no quiso desvelar, pero que será un «guiño baturro».