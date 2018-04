Poesía, pintura y performance se unen hoy en Noches de Poemia

Este miércoles 25 de abril, el ciclo semanal de eventos culturales Noches de Poemia, trae a La Bóveda del Albergue de Zaragoza un espectáculo de micro abierto temático que combina la poesía y otras artes. Las protagonistas, además de las personas que participen recitando textos, serán la artista plástica Rosa Álvarez Halcón y Yolanda Villajos, que realizará una performance.



El encuentro, que tendrá lugar a las 21:00 con entrada libre, gira en torno a la figura del “ouroboros” y el tema, tanto de la pintura como de la performance y la poesía serán la vida y la muerte, entendidas en sentido amplio.

Ouroboros, o uróboros, (del griego ουροβóρος [ὄφις], '[serpiente] que se come la cola', a su vez de οὐρά, 'cola', y βόρος, 'que come') es de todas las serpientes de la simbología, la más especial. Para algunos, la dualidad entre el caos y el orden establecido; para otros, el ciclo de la creación y destrucción, de la vida y de la muerte.



Por esto, siempre se ha visto asociada al carácter cíclico del tiempo, al eterno retorno. A lo largo de la historia, esta misma idea ha cobrado diferentes formas y se ha repetido en distintas obras: Edipo, Sísifo, la mitología griega... y en tiempos más modernos, en Nietzsche, Borges y, sobre todo, en Gabriel García Márquez y en todos aquellos personajes de la literatura que están condenados a vivir “cien años de soledad”.



Rosa Álvarez nace en la ciudad de Zaragoza. Influenciada desde pequeña por la pasión por el arte de su padre Ramón y con el apoyo incondicional de su familia, se traslada a Sevilla para realizar los estudios universitarios de Licenciatura en Bellas Artes especializándose en Conservación y Restauración de Bienes Culturales.



En la actualidad ejerce de profesora y restauradora de Arte aunque deja siempre un espacio en su interior para crear formas, colores, sonidos, sentimientos... en un espacio pictórico.

"La pintura es una interpretación del mundo que nos rodea; son ventanas que están abiertas, siendo el espectador quien tiene la menor o mayor capacidad para visualizar y por qué no, oír, oler, saborear y tocar las sensaciones de los sentidos del ser humano. Y eso es lo que haremos en esta acción artística: crear en el espectador esos sentimientos transformadores del ouroboros. Básicamente: acción y reacción”, explica la artista.

Yolanda Villajos Manzanedo, por su parte, estudió el Grado Superior de Patronaje y Moda tras haber realizado el Bachillerato Artístico en Zaragoza. Empezó a diseñar con marca propia en 2009 especializándose en kimonos. Ponente sobre moda alternativa japonesa, también es modelo alternativa para fotografía y dibujo al natural. Adora bailar, coser a mano y aprender sobre la cultura de países como Japón, al cual se siente muy unida.

“Vivir puntos de vista contrarios pero cercanos, me ayuda a comprender mejor las actividades que realizo y a las personas. Aprender desde los dos lados del muro te acerca un poco más a la verdad. Mi trabajo me ayuda a canalizar la línea de pensamientos que me recorren en ese momento y que mañana podría cambiar gracias a otra información. Ayudar a la transmutación del ser humano a través del arte es un camino difícil; pero para mí, el único posible”, confiesa.