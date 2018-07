El PP urge que se conozcan los gastos del área de Cultura

El grupo popular del Ayuntamiento de Zaragoza lamentó ayer, a través de su concejala María Navarro, «la falta de transparencia del gobierno de ZeC, que supuestamente se presentó a las elecciones para abrir las puertas y ventanas de este ayuntamiento». El PP se refiere ahora a un requerimiento de información que hicieron en marzo al Gobierno encabezado por Pedro Santisteve por el que pedían conocer los gastos detallados y desgranados de varias partidas del área de Cultura y que según cuentan, «todavía no se nos han sido entregadas».

descenso en la recaudación/ «Pedimos la información hace cuatro meses, y el hecho de que no nos la hayan dado genera un clima de sospecha que no es bueno para nadie. No estoy en condiciones de afirmar nada, pero en otras ocasiones ya ha habido favoritismos», dijo Navarro. Las dudas del Partido Popular surgieron a partir de conocer que la recaudación de los teatros Principal y Mercado había descendido un 50% en los últimos diez años, según datos que aportó la propia Navarro, «siendo más acusada esa bajada en los últimos tres». A partir de ahí, los populares quisieron conocer en qué se habían gastado el dinero las dos empresas que gestionan los dos escenarios: el Patronato de las Artes Escénicas y de la Imagen y Zaragoza Cultural, que juntas tienen un presupuesto de 17.000.000 millones de euros.

En concreto, Navarro detalló ayer en rueda de prensa que solicitaron información sobre las contrataciones del Patronato, que gestiona los dos teatros públicos de la ciudad, haciendo referencia de forma explícita a los cachés de las compañías que vinieron en los años 2016 y 2017, todos sus gastos y la recaudación en las sesiones de pago durante esas dos temporadas. «Esta información debería ser pública. ZeC prometió transparencia y se la está pasando por el arco del triunfo», comentó Navarro.

Por su parte, el Ayuntamiento de Zaragoza se remite a los datos que ofrecieron hace un tiempo según los cuales la ocupación de las salas gestionadas por el Patronato había crecido. En concreto, el Teatro Principal pasó de tener una ocupación media del 55% en la temporada 15/16 a un 62% en la 16/17. También aseguran que el descenso en la recaudación puede deberse al cierre del anfiteatro del Principal y a la política de precios populares que ha llevado a cabo el gobierno de ZeC, que ha abaratado el coste medio de las entradas.