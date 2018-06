Primera cita con Texas en Las Esquinas

España tenía ganas de Texas y Zaragoza también. De hecho, la banda hará doblete en el Teatro de las Esquinas. Hoy, a las 22.00 horas, se subirán a su escenario; y repetirán el 9 de julio, pero no busquen entradas, ya que están agotadas para las dos citas, lo mismo que en Gijón y en el festival La mar de músicas.

En el caso de zaragoza, se programó un concierto (hoy) y tras venderse todo el papel, se decidió una segunda cita. Como ya estaba la gira preparada, de ahí que no sean seguidos.

La banda formada por Sharleen Spiteri, Ally McErlaine y Johnny McElhone estarán en presentando su nuevo trabajo, Jump on Board, sin olvidarse de repasar lo mejor de su exitosa carrera musical, que incluye himnos generacionales como Say what you want, Summer Son, Inner Smile...

Texas es una de las bandas más queridas y referenciales del britpop, con tres décadas de éxito a sus espaldas. Después de más de 35 millones de discos vendidos a lo largo e toda su trayectoria, en estos momentos está viviendo una segunda juventud. «Nos sentimos renovados. Definitivamente nos lo hemos pasado en grande haciendo este disco. Es hora de mostrarlo. Es como un nuevo comienzo. Es el siguiente capítulo de nuestra historia, y nos encanta», decía recientemente la vocalista.

Nacidos en Glasgow en 1986, deben su nombre de a la película de Wim Wenders Paris, Texas. Su estilo ha ido cambiando desde el pop-rock con influencias sureñas de su primer disco hasta el disco pop más comercial de sus últimos álbumes.H