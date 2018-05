Prince vuelve para toda la familia

El púrpura teñirá por completo esta tarde el Teatro de las Esquinas. A las 18.00 el mítico Prince volverá a los escenarios encarnado por la cantante Afrodita Cano, que estará acompañada por su banda Diamonds and Pearls. Este homenaje al cantante estadounidense es una nueva edición del proyecto De concierto en familia, que busca dar a conocer entre los más jóvenes a los artistas que hicieron historia en el mundo de la canción. Este espectáculo es el primero producido por el Teatro de las Esquinas directamente y no por ninguna de sus dos compañías que gestionan el centro.

Carlos Martín es director de esta nueva aventura llamada Prince: the most beautiful live experiencie in the world, en la que Alfonso Plou ha sido el encargado de la dramaturgia. «Aunque es fundamentalmente un concierto, hay una serie de elementos que sirven para ir narrando detalles de la biografía del artista», cuenta Plou. El repertorio escogido se centra en los años de mayor éxito de Prince y también aparecen temas que él compuso pero que popularizaron otros artistas, como el Nothing compartes 2 U que cantaba Sinéad O’Connor. La psicodelia, el funk, el soul, el rock y todo el resto de estilos que mezclaba Prince en sus conciertos invadirá hoy este teatro zaragozano gracias a los músicos Gary Mark Rackham, que tocará el bajo, María José García Serón, la batería, Diego Luis Grau, el teclista, Víctor Hugo Britos Sosa con su guitarra y las coristas Eva Lago Becas y Lorena García. «Buscábamos a las personas que mejor pudieran emular a las bandas que llevaba Prince, y para eso necesitábamos mujeres. En sus conciertos, casi siempre era una mujer la que estaba en la batería y él siempre prefirió trabajar con ellas», describe Plou.

NI HOMBRE NI MUJER

Además de por su música, Prince se hizo mundialmente famoso por romper los muros que delimitan los géneros y fue uno de los primeros, junto a Bowie, que comenzó a experimentar con su identidad. Este hecho se hará evidente en este concierto y, de hecho, no es casual que sea una mujer la que le interprete, algo que se ha hecho con el objetivo de «jugar con esa ambigüedad de Prince de manera natural». «Queremos hacer un llamamiento a las nuevas generaciones para que rompan tabús, y no solo con respecto a la cuestión de la identidad sexual. Este show una llamada a hacer lo que realmente quieres hacer y a no dejarse condicionar por las presiones sociales. Esa es la lección que Prince manifestada en cada uno de sus trabajos. Fue un artista muy rebelde e inconformista», defiende Plou.

El objetivo del Teatro de las Esquinas es rentabilizar este primer espectáculo llevándolo por toda España, y es que «este tipo de homenajes o conciertos tributo tienen bastante éxito y vamos a trabajar en que sea así sea, porque tenemos muy buen material. Esperemos que guste y que pueda moverse», comenta esperanzado Plou.

La entrada anticipada para los que todavía no la tengan costará hoy 16 euros y 8 para los menores de doce años.