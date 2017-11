«Provengo de una caja de Magia Borrás»

Natural de Mieres (Asturias), José Luis Panizo González, más conocido como Anthony Blake, es uno de los mentalistas más famosos de España y del mundo entero. Actúará durante el fin de semana en el Sótano Mágico.

<b>—¿Puede adivinar la pregunta que le voy a hacer a continuación?</b>

—No quisiera quitarle el trabajo, si adivino las preguntas usted es completamente prescindible, directamente llamaría al periódico, dictaría las preguntas y se acabo la película.

<b>—Usted no se considera mago, sino mentalista, y en sus espectáculos no hay trucos, todo ocurre en la imaginación del espectador.</b>

—En efecto, en mis espectáculos no interactúo con objetos, nada de caja sin barajas, sino que yo trabajo con los pensamientos y las ideas de las personas. Un objeto es un objeto tangible, y por lo tanto se puede alterar, por otro lado, una idea es absolutamente intangible. Mi espectáculo es completamente interactivo, si no hay público no puedo actuar, la participación del público no solamente es fundamental sino que es primordial.

<b>—Por otro lado, cada uno de sus espectáculos es completamente diferente al anterior, fruto de una continúa formación que no ha dejado desde que empezó allá en 1983.</b>

—No queda más remedio. No puedo quedarme parado repitiendo más de dos veces la misma historia. Las cinco funciones que voy a dar en Zaragoza van a ser cinco espectáculos completamente diferentes. El mentalismo es la más intelectual de las disciplinas de la magia, ya que no solo tienes que abordar el concepto mágico sino que además necesitas una formación de base bastante interesante para poder hablar con todo el mundo. El problema de otros mentalistas es que su nivel cultural es muy bajo, sin una buena preparación académica y humanística el espectáculo hace aguas.

<b>—Después de una larga temporada sin verle por televisión le vimos recientemente en el programa ‘Pura Magia’. ¿Por qué ha tardado tanto?</b>

—Me cansé del mundo de la televisión. Ahora mismo hay muy pocos programas de televisión que encajen con lo que yo quiero ofrecer, no tengo nada que vender, no tengo casquería que ofrecer y no hablo de política. Hay mucha basura y superficialidad, y yo desde el principio de mi carrera he intentado tratar a esta disciplina mágica con toda la seriedad posible. No obstante el formato de Pura Magia era muy acertado, a pesar de que se nos escaparon algunos detalles. Si finalmente tiene continuidad los remediaremos.

<b>—Juan Tamariz le introdujo en el mundo de la magia profesional. ¿Cómo recuerda aquello?</b>

—Juan me cambió completamente el concepto de cómo entender y estudiar la magia. Yo provengo de una caja de Magia Borrás y de los pocos libros que podía comprar de joven en Oviedo, en su mayoría malas traducciones de libros desactualizados, y cuando conozco a Juan él me enseña que detrás de la magia hay una gran filosofía. A partir de ahí empecé a leer textos más adecuados sobre la filosofía de la magia a un nivel más teórico y menos práctico y entro a formar parte de la escuela mágica de Madrid, de la cual Juan era la cabeza más visible. El cambio fue radical.