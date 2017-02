Psicodelia de Aragón al mundo

Presentan su segundo disco y ya tienen fechas confirmadas en escenarios nacionales e internacionales, entre ellos el SXSW de Austin, en Texas, el próximo 18 de marzo. La banda zaragozana de rock espacial y psicodelia, My Expansive Awareness, dio a conocer su nuevo álbum, Going Nowhere, por primera vez en su ciudad el pasado sábado, en el escenario de la Lata de Bombillas.

«Fue una experiencia buenísima, hicimos sold out. Llevábamos cuatro meses sin tocar, imagino que se habría generado algo de expectación para el concierto, con nuevo set-list y nuevas canciones, y allí hubo buena comunicación y buen ambiente con el público», cuenta Lucía Escudero, vocalista de la banda, que está formada por José Briceño, quien comparte voz con Lucía y toca la guitarra, Jota García al bajo, Juan Gracia a la batería y Diego Grau al órgano y los sintetizadores.

La vocalista, que también toca percusión en el grupo, dice que en Zaragoza no sabe si «estamos más cómodos o más nerviosos, es donde más gente te apoya y te apetece hacerlo especialmente bien».

La banda realizó una gira internacional el año pasado, que les llevó por países como Francia, Inglaterra o Alemania, y este año quieren repetir. «Lo de tocar fuera ha sido por nuestra manera de ser, y por llegar a cuantos más sitios mejor», señala Escudero. «Para esta gira tenemos varias fechas en España como Madrid, Toledo, Barcelona, Valencia, etc., y en lo internacional, en Semana Santa , creo que tenemos cuatro fechas», comenta.

«En este caso hemos vuelto a buscarnos la vida y nos hemos montado nosotros la gira. La verdad es que mola estar dentro de una escena tan marcada, más underground o reducida, porque hay bastante compañerismo, te haces colega de un grupo que te pasa los contactos que tiene en tal país, por lo que facilita bastante las cosas y te permite viajar», explica; y continúa: «Como tenemos nuestro sello nos autoeditamos y gestionamos todos estos temas nosotros, no estamos con ninguna otra agencia y es nuestro curro hacerlo».

Sobre las bandas que practican el rock psicodélico en nuestras fronteras, la cantante piensa que «aquí no tenemos una escena tan grande de este estilo como Inglaterra y Francia, pero hay muchos grupos, festivales como el Zaragoza Psych Fest, nosotros tenemos bastantes fechas… eso es síntoma que cada vez hay más interés, no solo por las bandas de fuera, también por las autóctonas».

A AUSTIN CON LOS BENGALA / En marzo viajan a Estados Unidos, al prestigioso festival SXSW de Austin, donde fueron seleccionados para tocar junto a otros cuatro grupos españoles, entre ellos otro aragonés, Los Bengala. «A parte de la fecha oficial del 18 tocaremos varias veces durante la semana», cuenta Escudero, quien comenta que «no vamos con la intención de que nos descubra nadie, pero si conseguimos establecer contactos y salen giras más adelante por EE.UU., genial».

En cuanto al nuevo disco, el grupo ha podido vivir una experiencia de grabación más profesional en el laboratorio de sonido del Ayuntamiento de Zaragoza, tras ganar en 2015 el Ámbar Z Music. «En el anterior igual íbamos a grabar un par de fines de semana seguidos, lo concentrábamos todo ahí; esta vez hemos podido grabar durante tres semanas, de lunes a viernes mañana y tarde», explica. «Ha sido un proceso más intenso y donde hemos podido cuidar más los detalles, invertir más tiempo hasta dar con la toma que realmente nos gustara, o el arreglo o probar más cosas», dice la cantante.

En este disco el grupo sigue por la línea del pop-rock psicodélico, y han intentado «que la gente note un cambio a mejor, que haya una evolución, y que se note que lo hemos grabado en tres semanas en lugar de cuatro días», inisiste Escudero. El adelanto que decidieron lanzar, The Wheel, tiene influencias de música más bailable, a lo que la vocalista aclara que «no ha sido un ejercicio conscientemente de decir, vamos a coger un poco de reggae, o un poco de folk…sale de esa manera en los ensayos y un poco desde improvisar».

Aun así destaca que le parece un disco «más tranquilo» que el primero, con letras que hablan de «cosas muy universales, la vida, la muerte, el amor, la tristeza... temas que siempre interesan a las personas».