«Quiero grabar ya porque mis canciones solo las escucho yo»

Begut, la finalista del Popyrock, de 17 años de edad, quiere empezar a grabar cuanto antes sus propias canciones. Hasta ahora solo se le conocían vídeos en Youtube donde cantaba versiones acompañada de una guitarra o el ukelele, donde deja ver un estilo en la voz que, aunque se lo hayan dicho muchas veces como comenta ella, recuerda a Russian Red, entre otras. Admite que le gustaría ver sus canciones reforzadas por una banda, y espera dar conciertos en Zaragoza en el mes de enero.





—Empezó a escribir canciones con 12 años, ¿estudiaba música antes?

—Yo tocaba el piano de pequeña, mis padres me apuntaron, y a mí me encantaba cantar y tocar el piano, pero las clases no me convencían. Me fui de piano, y mi madre, que me oía cantar todo el día, me dijo «hija, estás obsesionada», y me enseñó dos o tres acordes con la guitarra que ella recordaba, y entonces con eso compuse una canción. No sé cómo surgió la idea, lo hice y ya está. Después de eso seguí aprendiendo guitarra y me apunté a clases.

—Suena a Amy MacDonald, Russian Red… ¿a qué le gustaría sonar?

—Lo de Russian Red me lo dicen muchísimo, al ser también una chica española que canta en inglés… Es que no tengo realmente ningún referente, lo estaba pensando antes de venir. Influencias tengo muchas, escucho mucha música desde pequeña, y de todo tipo, y siempre estoy escuchando sonidos nuevos, porque si no, me aburro. Mis influencias normalmente son hombres, no sé por qué, diría Ed Sheeran, Passenger, Bob Dylan, evidentemente The Beatles... y Tori Kelly pues sí, cuando la descubrí me encanto, porque tiene la voz súper trabajada.

—¿Cómo fue para ti destacar en el Popyrock siendo tan joven, entre otros con bastante más experiencia?

—Yo es que estaba flipando ya en el momento cuando me cogieron para la semifinal... La primera selección que hicieron, yo ni me acordaba de que salían los resultados ese día, y bueno, estaba flipando con solo haber pasado a la semifinal. Allí me lo pasé genial, porque además normalmente no viene mi familia ni mis amigos a verme si toco en algún bar o en otro sitio, no les voy a hacer venir a todos, y aquí vinieron y estuvo genial. Había mucha gente, no me lo podía creer.

—¿Sobre qué escribe en las canciones, cómo compone?

—Es un poco raro… si yo pienso, voy a componer una canción, no me va a salir, porque me es imposible. Normalmente me sale cuando estoy ensayando, porque muchas veces hago improvisaciones, tocando la guitarra o con la voz. Luego, el germen de mis canciones normalmente está en varios acordes que se me ocurren, o me inspiro de alguna frase… normalmente es por algo que me ha pasado, pero eso no lo sé hasta que estoy con la canción, primero me sale y luego pienso ¡ah!, esto es por esto.

—¿Qué instrumentación le gustaría añadir a su música?

—A ver, yo siempre cuando compongo me las imagino con bajo, es súper importante, y alguna vez que he tocado con algunos amigos, me emociono mogollón. Es como mi canción suena, es muy diferente a tocarla solo yo con la guitarra.

—¿Se plantea una banda?

—Me gustaría reforzar los temas con una banda, pero es difícil encontrar gente. Me gustaría algo de percusión, con batería… también bajo, o igual contrabajo, si no es mucho pedir. El teclista, que es muy importante, y un buen o una buena guitarrista.

—¿Cuándo se podrán escuchar grabaciones de sus temas?

—Quiero esperar a grabar y entonces después subirlas a Youtube de manera un poco más profesional. Intentaré grabar algún tema para empezar lo que será el EP, aprovechando las 6 horas que me regalan en El Túnel con el premio. Pero cuanto antes, porque mis canciones solo las escucho yo.