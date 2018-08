El Rally Buñuel ya rueda a toda velocidad

La segunda edición del Rally Cinematográfico Desafío Buñuel comenzó ayer en la Plaza del Torico de Teruel a toda velocidad, ya que los siete equipos participantes tienen hasta mañana a las 12, es decir, 48 horas, para rodar y montar sus cortometrajes.

Un pistoletazo de salida al que no faltó la consejera de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, quien destacó «la satisfacción de celebrar Desafío Buñuel como cita fija nacional e internacional, pues el certamen empieza a sonar ya fuera de nuestras fronteras. Este Desafío es un tributo al cine, al sector audiovisual, a través de nuestro gran e ilustre cineasta Luis Buñuel. Y también es la materialización de una gran idea del talento aragonés, en este caso turolense, el de Pimpi López Juderías».

En palabras de la consejera, «los actores profesionales también se suman y quieren seguir construyendo este gran proyecto, haciendo de Desafío Buñuel una gran realidad. Y además, queremos agradecer y felicitar a toda la organización del rally, resultado del compromiso y la pasión de muchas personas».

NOMBRES PROPIOS / Verónica Forqué, que participa en el cortometraje Sobre ruedas, explicaba ayer que conoció esta semana en Madrid al director de la producción Rubén Pascual, del que, apuntó «tiene las cosas muy claras; es joven y listo y tiene ambición en el buen sentido; así que le dije, tu no sufras, que todo lo que me pidas haré». Sobre su trabajo en Sobre ruedas, la conocida actriz explicó que «mi papel es el de una mujer que está en silla de ruedas y que va a ir una residencia porque sus hijos quieren vender la casa donde vive, un clásico tristemente, pero ya no digo más»

Beatriz Rico, por su parte, intérprete en The Possible Impossibilities de Zeynep Arisoy y Halit Eke (Turquía), habló sobre sus primeras horas en Teruel y en el Rally, señalando que «se respira un buen rollo y una pasión por llevar el trabajo a cabo y de compañerismo, que todo esto es un gran lujo. Gracias a los organizadores por cuidar la cultura y hacer estas cosas maravillosas».

Para Santiago Alverú, actor en Amor constante más allá de la muerte de Miki Barrera, «Teruel es un sitio magnífico. Estamos a tope con cada equipo y disfrutando el rally. Muchas gracias por contar con nosotros».

También Eloi Yebra actor en Justo a tiempo de Íñigo Floristán, dijo estar muy contendo de poder participar en Desafío Buñuel para poder tener la experiencia de hacer cortos así, en 48 horas, muy rápido todo».

Y Andrea Dueso actriz en Por amor al jamón de Jessica Díaz, destacaba que «esta gran familia es alucinante. En el rodaje hay una energía estupenda y muchas ganas de trabajar y de que todo salga adelante. Parece una locura un proyecto así en tan solo dos días, pero sé que con el equipo que tengo lo vamos a conseguir».

Organizado por el Departamento de Cultura del Gobierno de Aragón y la Fundación Amantes de Teruel, con la colaboración de Ibercaja y el Ayuntamiento de Teruel, el Rally Cinematográfico celebrará mañana por la noche su gala final.