Rebullida trae a La Lonja 57 paisajes sobre los prodigios naturales del mundo

El artista zaragozano Carmelo Ramos Rebullida ha inaugurado hoy en La Lonja su exposición "Materia y Luz", una serie de 57 pinturas realizadas desde 1992 en las que el creador representa distintos paisajes, con el objetivo de mostrar los prodigios naturales del mundo.

"Pintar un cuadro es una aventura, algo así como un viaje a no se sabe dónde, y si no fuera por ese factor sorpresa, por ese juego del azar interviniendo en el proceso pictórico, muy probablemente no me generaría suficiente estímulo para seguir en la creación", ha explicado el artista en una nota de prensa.

El serial que se podrá visitar hasta el próximo 1 de julio está marcado por la madurez creativa de Rebullida y por su manera de utilizar juegos de azar para representar la luz, según han informado fuentes del Ayuntamiento de Zaragoza.

"Siempre intento pintar como si fuera un juego y, algunas de las veces tengo la impresión de no ser yo el responsable de mi obra", ha matizado el pintor, quien confiesa que siente que alguien guía su mano, independientemente de su voluntad.

"Yo la llamo instinto y me dejo guiar, ya habrá tiempo para racionalizar más tarde", ha insistido el artista.

El pintor zaragozano participará los días 24 de mayo y 7 de junio en dos sesiones de "Diálogos con el artista", en las que el público podrá conocer de primera mano cómo es su proceso de creación y cuál es el sentido de sus obras.

Rebullida ha realizado más de 50 exposiciones a título individual y ha colaborado en cerca de un centenar de muestras con otros artistas, a lo largo de una carrera de más de medio siglo.

Entre sus reconocimientos, figura la mención honorífica que le otorgó el Premio Ciudad de Zaragoza Mariano Barbasán en 1975 o el premio del XI Certamen San Jorge de Arte, Pintura, Escultura y Dibujo que recibió en 2010