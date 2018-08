Una reverencia a la cultura popular

Fue el «primer festival» que introdujo la actividad Ven a bailar con nosotros, «de los primeros en hacer el desfile de participantes, los talleres de baile y gastronomía… Somos un punto de referencia para todos los festivales de este tipo en España y el mundo». El que habla es Ángel Martínez Quesada, director técnico del Encuentro Internacional de Folclore Ciudad de Zaragoza que este año cumple 27 años en una edición que se celebrará del 28 de agosto al 2 de septiembre. El responsable de uno de los festivales más longevos de la comunidad estuvo acompañado en la presentación del Eifolk que tuvo lugar en el Ayuntamiento de Zaragoza por el alcalde accidental, Pablo Muñoz.

Diez serán los grupos que conformen este año el cartel de un festival que está avalado por la Unesco (único en la comunidad que cuenta con esta distinción junto al Folclórico de los Pirineos de Jaca). Argelia, Argentina, Bashkiria, Bolivia, Panamá y Tailandia serán los representantes internacionales de la cita de este año que contará también con grupos de Cataluña, Comunidad Valenciana, País Vasco y, como no podía ser de otra manera, Aragón. Además de las actuaciones que se celebrarán en la sala Mozart del Auditorio de Zaragoza el 31 de agosto, el 1 de septiembre y el 2 (ese día actuarán todos los participantes), el Eifolk vuelve a apostar por dos citas callejeras que suelen ser multitudinarias.

La primera será el 30 de agosto con el desfile de los grupos que recorrerá la calle Alfonso y la plaza del Pilar donde se inaugurará el encuentro. Junto a ella, el último día del festival, el 2 de septiembre, se celebrará el encuentro Ven a bailar con nosotros en el que en la fachada posterior de la Lonja, los danzantes de Argelia, Argentina, Panamá, Tailandia, Rusia y Aragón bailarán con la gente. «Acudir a esta actividad es el mejor regalo que le podemos hacer a estos grupos que luego serán embajadores de Zaragoza», indicó el propio Ángel Martínez Quesada.

ENTRE DOS MARES / Además, este Eifolk, incluye también un «encuentro entre dos mares en el que se podrá apreciar las diferencias entre el Norte y el Mediterráneo dentro de la realidad folclórica española», explicó Martínez, que señaló que este año Zuera y Binéfar también tendrán sus actuaciones el 30 y el 31 de agosto, respectivamente: «Es una forma de devolverles el apoyo que nos prestan porque el institucional, más allá del Ayuntamiento de Zaragoza, no acaba de llegar y no sé qué tenemos que hacer para que nos den ayudas, a los festivales de Huesca y Teruel sí y a nosotros no, ¿por qué? Somos uno de los festivales más importantes del mundo», reivindicó Ángel Martínez Quesada que aseguró que el Eifolk es una cita en la que «se reverencia y admira la cultura popular de todos los pueblos del mundo».

El comienzo del festival se producirá realmente el martes, 28 de agosto con la conferencia y tertulia sobre el baile tradicional en la escuela, «algo fundamental en el folclores», indicó Ángel Martínez Quesada.

Para Pablo Muñoz, «el folclore es una forma de expresión popular y Zaragoza es un cruce de caminos que nos convierte en receptores de la cultura popular de los pueblos y que nos permite asimilar cómo nos construimos». En ese sentido, el propio Martínez Quesada reinvidicó que Zaragoza «es la ciudad más grande que organiza un evento de estas características» y que eso conlleva una gran dificultad sobre todo a la hora de la difusión: «La realidad es que ni aunque trajéramos 50 grupos llamarían la atención en Zaragoza por lo que es importante la labor de promoción y que todo el mundo lo conozca porque se tiene que entregar a la gente».

Las entradas para las tres actuaciones de la sala Mozart (son a las 20.15 horas) ya están a la venta en los cajeros y la web de Ibercaja y en las taquillas del Auditorio. El día 31 de agosto actuarán los grupos de Argelia, Bolivia, Argentina, la Comunidad Valenciana y Aragón y el 1 de septiembre los de Bashkiria, Tailandia, Bolivia, Panamá, País Vasco y Aragón mientras que el 2 del mismo mes lo harán todos.