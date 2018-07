Ritmos negros para el calor

Con la música negra como hilo conductor pero con hasta 15 géneros pasados por su tamiz, el Slap! Festival vuelve a hacer una demostración de poderío este fin de semana en el Cámping de Zaragoza con la novena edición de una cita que apuesta por grupos ya clásicos en ella para volver a vivir un fin de semana espectacular.

Y es que este noveno año trae de nuevo a una de sus bandas fetiche, el combo japonés Osaka Monaurail. Los reyes del funk asiático y una de las big bands más importantes del mundo, regresan a Slap! para conmemorar sus veinticinco años sobre los escenarios. También regresan los italianos Calibro 35 en la que será su presentación oficial en España de su nuevo disco Decade. Sus compatriotas Sugar Daddy & The Cereal Killers desplegarán su locomotora de rhythm & blues directa a la Norte América de los años 40: elegancia sobre el escenario y gotas de sudor en la pista de baile.

Otro de los platos fuertes de este menú gourmet es la neoyorquina Charenée Wade, una de las voces con más proyección internacional. La ganadora en 2010 del concurso vocal internacional Thelonious Monk, ofrecerá en formato cuarteto un homenaje a Gil Scott-Heron y Brian Jackson. También Estados Unidos estará presente con la banda de funk y afrolatino Jungle Fire y la brass band The Huntertones.

Una de las sorpresas del cartel de esta novena edición es el músico británico de rhythm and blues Mike Sánchez. En activo desde los años 80, cuando formó los Big Twon Playboys en Londres, este fenómeno del piano boogie booggie-rock and roll ha colaborado con artistas de la talla de Eric Clapton, Led Zeppelin, Paul McCartney, Robert Plant, Jeff Beck, Bill Wyman o Imelda May.

Desde la otra punta, los israelitas Hayelala traerán su folk original, contemporáneo, global y astral. Una delicia de canciones que cuentan historias intimistas, por primera vez en España.

Las apuestas patrias están lideradas por Los Bengala. Este rudimentario tándem, formado de las cenizas de The faith keepers entre Guillermo Sinnerman y Borja Téllez, cuenta ya con un apabullante segundo disco lleno de ritmos viscerales y letras afiladas que no habrá que perderse en directo.

A ellos se unirán los proyectos locales de Irregular Roots, quienes desde 2010 referencian solventemente a la prolífica década de los setenta en el reggae, la formación Mamma Cool Funk Orkestra, con Viki Lafuente al frente, y el sound system de Freedom Vibration.

A todo esto hay que sumar los últimos añadidos al cartel de este año, el torbellino francés La Dame Blanche, el soul de Shirley Davis & The Silverbacks y el estilo inclasificable del aragonés Bigott.

El abono para los tres días del festival cuesta 50 euros mientras que para la jornada del viernes vale 25 euros, 35 para la del sábado y 20 para el domingo. Además, hay diferentes modalidades que incluyen diferentes alojamientos así como las entradas para todos los miembros de una misma familia. Los bungalows del cámping están agotados ya desde hace días.