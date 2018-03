Sobre rondas primaverales

A delantémonos al rito de los tambores y celebremos la consagración de la primavera. Va por Stravinsky y por todos aquellos cuyas obras fueron o son motivo de polémica o escándalo.

Antes de que el huracán Sandy azotase Nueva York en el año 2012, anegando el sótano en el que Laurie Anderson guardaba archivos y recuerdos, la agitadora artista estaba a punto de concluir Landfall, una serie de piezas musicales por encargo de Kronos Quartet, y el libro All The Things I Lost in the Flood, un conjunto de ensayos sobre cómo el lenguaje y las narraciones enlazaban con las imágenes de su trabajo en diferentes disciplinas. Pero llegó la catástrofe que diezmó su archivo. Landfall que dio origen a un espectáculo multimedia al alimón con Kronos Quartet, trata del lenguaje y la pérdida: una serie historias con música, más que de canciones, contadas con la serenidad de la calma después de la tempestad; la misma que transmiten las cuerdas que dan vida a la música, pespunteada con sampleos y detalles electrónicos. Música y palabras para una terapia de la distancia, que refleja, no obstante, el dolor por la ausencia y la nostalgia de lo vivido y lo sentido. Landfall, el disco, de Laurie Anderson y Kronos Quartet está editado por Nonesuch.

Marble Skies (Because Music /Music As Usual) es el tercer álbum del grupo británico de ¿art rock? Django Django: un universo en el que confluyen constelaciones de cariz diverso (krautrock, electrónica ochentera, pop sintetizado, psicodelia, folk, ecos de los 70…) Su eclecticismo es paradigmático, pero no caradura. Entre tanto patán sin gracia que elabora cócteles infumables, Django Djiango es una divertida anomalía.

Producido por Camilo Lara, de Instituto Mexicano del Sonido, Un mundo raro. Las canciones de José Alfredo Jiménez (Warner), es un espléndido homenaje a quien, en palabras de Carlos Monsiváis, se distinguía de sus colegas «por su glorificación del pesimismo». Con músicos de Calexico en la banda base, artistas como Bunbury, Julieta Venegas, Carla Morrison, Andres Calamaro, Lila Downs, Juan Perro, De Pedro, Celso Piña, Adrián Dárgelos, David Hidalgo, Ximena Sariñana, Jay de la Cueva, Ricky Muñoz y Jarabe de Palo revisan desde ópticas diferentes 12 piezas de José Alfredo. Un DVD, que incluye un documental, completa la entrega.

Tras años de folk y alt-rock, Nathaniel Rateliff se reinventa como soulman. Tearing at the Seams (Stax/Caroline) es su segundo disco con la banda The Night Sweats. Su voz no tiene la flexibilidad de los intérpretes clásicos, pero sí fuerza para el soul y el thythm & blues, y sobresale en las canciones de escritura vintage.

Transmutado en personajes como Adanowsky, Adan Jodorowsky, buen constructor de canciones, ha ido creando un background musical con retazos de aires latinos, pop, folk, psicodelia, funk, chanson y cabaret. Ahora está de regreso con nombre propio y el disco Esencia solar (Casete /El Volcán), donde se muestra tranquilo y relajado. En clave latina, pero también con pop de lujo de sabor añejo y algunos aderezos de gozoso soul.

Madurez en las letras, producción musical, sólida y abierta, en la que no faltan guiños electrónicos. Lebrón (Sony Music), el nuevo álbum del rapero sevillano Tote King es todo un manifiesto. Hay autocrítica y crítica, autoafirmación y búsqueda, repaso a su carrera y compromiso con su tiempo y con las gentes. Sin edulcorantes y también sin complejos.

Matt Horan lidera Dead Bronco, formación vasca que ha dejado en la cuneta su broncobilly y llega renovada y con la etiqueta americana sludge: un cóctel de rocanrol primigenio, folk, metal, bluegrass y punk. Un reconstituyente envasado en Driven By Frustration (Roots Union/Gran Sol).

Cuatro canciones inéditas acompañan a piezas que revisan la carrera del perturbador Fernando Alfaro (Surfin’ Bichos, Chucho). Todo ese material, regrabado con sobriedad instrumental, se recoge en Sangre en los surcos (Virgin/Universal). Fotografía el cielo y el infierno, y relata historias abolladas.

Disco y DVD para un concierto inédito, uno de los últimos que se filmaron de The Doors: Live at the Isle of White Festival 1970 (Eagle Vision/ Universal). La actuación supuso el retorno del grupo, tras el follón de Miami, un año antes, y Morrison la aborda estático y casi extático, cantando con la lucidez del mejor registro. HSClB