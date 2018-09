Rosalía anuncia la fecha del lanzamiento de su nuevo disco en una pantalla en Times Square

Ya hay fecha de lanzamiento para uno de los discos más esperados de este año. 'El mal querer', segundo álbum de la cantante de Sant Esteve de Sesrovires Rosalía, saldrá a la venta el próximo 2 de noviembre. La artista catalana lo ha anunciado a través de una de las icónicas pantallas de Times Square, en Nueva York, donde actúa esta noche y lo ha compartido en sus redes sociales. Rosalía también se ha dirigido a sus seguidores en un vídeo: "Es un sueño, no me lo puedo creer. Estoy supermocionada. Quiero que lo escuchéis ya todos". [Perfil: Rosalía, el huracán trá-trá]

Hasta el momento, Rosalía ha publicado ya dos singles de 'El mal querer' (Sony), 'Malamente' y 'Pienso en tu mirá', éxitos en reproducciones en las distintas plataformas digitales.

“El Mal Querer” sale el 2 de noviembre 😱😱😱😱

Droppin my new album on nov 2nd ♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️ pic.twitter.com/cUkMSw8V44