Seun Kuti desembarca en Lanuza junto a Egypt 80

Seun Kuti, el hijo del creador del afrobeat, Fela Kuti, se subirá hoy (22.00) al escenario del Auditorio de Lanuza en la segunda jornada de Pirineos Sur. El músico nigeriano es uno de los grandes atractivos del ciclo dentral de esta edición de Pirineos Sur, el Global Groove.

Kuti presentará los temas de su último disco, Black times, su cuarta grabación de estudio con Egypt 80, la extraordinaria orquesta de baile creada con su padre. Según aseguró el músico durante la presentación del trabajo, este disco «es una profunda reflexión de mis convicciones políticas y sociales», para después añadir: «Es un álbum para cualquiera que crea en el cambio y que entienda el deber que tenemos de elevarnos y unirnos. Las élites siempre tratan de dividir a la clase trabajadora y a los pobres del mundo».

Black times es su disco más apasionado, logrado y honesto hasta el momento, ya que el anterior, A long way to the beginning lo publicó hace ya más de tres años y en este tiempo no ha parado de crecer como artista.

Recogiendo el testigo de Fela Kuti, el saxofonista y cantante lleva varios años al frente de Egypt 80, que su padre formó con el objetivo de defender el origen africano de la civilización egipcia y de sus creencias, artes y religiones.

Pero antes de que Seun Kuti se suba al escenario, la noche la abrirá Batuk, que mostrará la vertiente más moderna y electrónica de los ritmos de Sudáfrica. El grupo de Johanesburgo llega a Lanuza con un nuevo disco bajo el brazo, Kasi Royalti, una oda a las raíces y sonidos donde crecieron, en los que se combina electrónica, jazz, hip hoy y baladas etéreas.

Además, escenario Mercados del Mundo de Sallent se estrena con un concierto (20.00) pensado para toda la familia: Ehtno. Se trata de un programa internacional de música folk, étnica y tradicional dirigido a jóvenes músicos de entre 16 y 35 años, que comparten sus tradiciones musicales.