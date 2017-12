Sharif: «La música es arte, creatividad y libertad»

Sin dejar de ser fiel «a la sensibilidad y a la belleza», Sharif ha querido dar una vuelta más en su nuevo trabajo: «No he cambiado la esencia pero sí me he atrevido a cambiar los envoltorios con los que visto mis palabras que es lo que cambia con más rapidez en esta sociedad tan vertiginosa en la que vivimos». Acariciado mundo, «un título robado de Ángel González, parte de la colección más íntima de poetas que admiro», es el disco del MC zaragozano que acaba de ver la luz, en el que el artista ahonda en su espíritu pero en el que se abre incluso a coquetear con el flamenco en dos de sus canciones.

«He sido un consumidor de flamenco desde mi más tierna infancia que es lo que se escuchaba en mi casa desde que era pequeño pero siempre he sido muy pudoroso y no me atrevía a hacer algunas cosas... y ahora noto que ya tengo una madurez musical, me parece el momento idóneo y me atrevo con dos canciones con una temática similar, amor y desamor, pero que no se pueden parecer menos», explica Sharif, que ha contado para estos temas con las colaboraciones de Maka y Miguel Campello.

INSTRUMENTOS MUSICALES / Y es que, más allá de este acercamiento al flamenco, una de las características de este disco es que llega con más carga musical en directo: «En el momento en el que descubres la capacidad, la calidad, las texturas y los matices que aporta un instrumento real, piensas ‘esto tiene que ser así’ y por eso siempre intentas tener músicos reales porque redimensiona y le da texturas y capas que no se consiguen con aparatos digitales», asevera con rotundidad el MC que acaba de publicar su cuarto trabajo discográfico en el que vuelve a desprenderse de casi todas las etiquetas del género, algo que nunca le ha asustado: «Antes el rap era muy talibán y muy radical en ese aspecto pero cada vez menos. Desde hace muchos años, lucho por desprendernos de estas etiquetas y estamos cerca de conseguirlo. Para ello, yo pongo mi granito de arena en mis discos para que se vea que la música es arte, creatividad y libertad». Y es que para él, el artista tiene también una responsabilidad con su público: «Es muy importante y, por eso sin sonar pedante o cursi, siempre intento tener un poso de belleza y deleite. Intento que lo que digo suene puro en la esencia y callejero y bello a la vez y pretendo, por ejemplo, defender la cultura en el título del disco para que si hay algún fan de Sharif que tenga interés, descubra un gran poeta».

En ese sentido, el zaragozano tiene claro que, sin ser ejemplo de nada, desde el escenario se convierte en el punto de mira: «Al público hay que contarle cosas, no mentirle ni hacer apología gratuita de nada. Hay que exponer las cosas de manera realista, bella y honesta para que sepa la realidad y decida», afirma el MC que está en pleno proceso de redefinición de la forma de crear: «Me voy dando cuenta que está cambiando mucho la industria y la manera de consumir la música, vivimos un cambio generacional evidente y eso acarrea cambios que hacen que cada vez sean menos necesarios los intermediarios. Y hay que saber adaptarse también en lo formal y no sé si estar dos años en silencio creando y escribiendo en mi casa es bueno, no puedo pegarme dos años entre referencia y referencia. Hay que esperar mucho menos y eso redundará en mi beneficio y en giras»

Con Acariciado mundo, aunque todavía no tiene cerradas las fechas de su gira, Sharif, que estará acompañado por Morgan y por Oskar a Sekas a los platos, tiene intención de recorrer España y buena parte de Latinoamérica. Aunque la cita de Zaragoza todavía no está definida del todo, probablemente sea en marzo. La principal novedad en este tour vendrá de la puesta en escena ya que, por primera vez, incorporará «un set audiovisual».

El próximo proyecto de Sharif, que musicalmente apuesta por sacar un disco con Morgan «sin pretensiones y que se regalará en internet», es literario ya que publicará su segundo libro de poemas, Canciones de amor y amor aunque defiende que el rap no es lo mismo que la poesía. «Comparten determinado grado de parentesco, son familia, pero no son lo mismo. Poesía es otra cosa y creo que es importante que no sean lo mismo porque el rap si fuera poesía a lo mejor no tendría determinados grados de libertad que tiene, no podría hacer según qué cosas y creo que el rap está más cerca de la canción de autor que de la poesía. Yo, de hecho, no me considero ningún poeta», concluye Sharif.