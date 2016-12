SKELETON TREE NICK CAVE & THE BAD... Un dolor como ningún otro

Resulta un poco extraño tratar de resumir/explicar la importancia de Skeleton tree cuando ya existe One more time with feeling, de Andrew Dominik, soberbia película documental sobre los motivos personales del último álbum de Nick Cave y banda, y cómo se compuso y grabó. Pero como el filme estuvo en cartelera apenas una noche y no sale en DVD y Blu-ray hasta el 3 de marzo, reincidiremos, tratando quizá en vano de aportar algo.

Skeleton tree es el disco que Cave empezó a componer, no sin cierta reticencia, no sin problemas, seis meses después del fallecimiento de su hijo Arthur, que murió al caer de un acantilado en Brighton. Cave eligió el trabajo como terapia, pero es inevitable que las primeras canciones se tiñieran de duelo. Escogió una forma de componer más orgánica, intuitiva, visceral, dejando que el subconsciente guiara palabras y melodías. A su lado, Warren Ellis dio forma a un clima espectral y oscuro, en el que se nota la experiencia conjunta de los dos amigos componiendo música para películas.

Cave nunca ha sonado tan cercano ni tan desnudo, ni (a pesar del cripticismo lírico ocasional) tampoco tan fácil de entender. Skeleton tree es el sonido, sublimado en ese clásico instantáneo que es I need you, de la confusión y el desamparo después de la marcha del ser querido; de un vacío tan cósmico como las atmósferas creadas por Ellis. La más triste confirmación del mundo: aunque en un cosmos ideal no tendría que ser así, el dolor es bueno para el arte. Y viceversa.

La película, donde se escuchó el disco en directo, y que la propia banda definió como «directa, frágil y cruda», pudo verse (en cines un día antes de que el disco saliera publicado) en diverdas ciudades españolas, entre ellas Zaragoza. Una forma diferente de disfrutar de la música.